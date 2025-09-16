Kapalıçarşı’da 5 bin TL! Gram altından yeni rekor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Haftalardır dış piyasalardaki fiyat hareketlerinden aldığı destekle rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatında, yeni zirve seviye test edildi.

16 Eylül 2025 gram altın fiyatı 4.900 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram satış fiyatında en yüksek 5.009 TL görüldü.

TSİ 07:00 itibarıyla spot gram altın fiyatında 4.890 TL’ye yakın görünüm devam ederken, Kapalıçarşı’da işlemler 4.940-4.990 TL alım ve satım bandında deva ediyor. Çeyrek altın da 8.150 TL satış fiyatı ile yeni rekorunu kırdı.

ONS DA ZİRVE TAZELEDİ

Altın fiyatlarındaki yükseliş, küresel piyasalarda ons fiyatının da 3.689 dolarla yeni zirve denemesinin ile birlikte gerçekleşti. Sabah saatlerinde ons fiyatında da 3.680 dolara yakın denge arayışı sürerken, yatırımcılar, yarınki FED faiz kararına ve gelecek dönem faiz beklentilerine odaklandı.

FED, ANA KATALİZÖR OLDU

Kıymetli metal piyasasının, FED’den 12 ay sonra gelecek ilk ilk faiz indirimine hazır olduğunu aktaran analistler, “Bu beklenti, altın için ciddi bir yükseliş eğilimini beraberinde getirdi. Çünkü düşük faiz oranları, altın ve gümüş gibi getiri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

ONS, BU YIL %40 YÜKSELDİ

FED’in faiz indirimine gideceği yönündeki kuvvetli beklentiler, aynı zamanda ABD doları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Dolar endeksi (DXY) dün %-0,30 geriledi 97,30 seviyesine yaklaşarak temmuzdan bu yana en düşük seviyesini gördü. DXY’de yıl başından itibaren değer kaybı %10’u da aştı. Buna karşılık ons altında 2025 yılındaki prim ise %40’ın da üzerine çıktı.

SARI METALE BÜYÜK TALEP

Analistler, “Altındaki primin bu derece güçlü olması, sadece dolar endeksindeki zayıf görünümden destek bulmadığını da gösteriyor. Temelde önemli bir talep dinamiği de devrede. Gerçek bir alıcı ilgisi ve yatırım talebinin altını yeni zirvelere taşıdığını görülüyor. Sonuçta daha gevşek para politikası beklentileri, DXY’de belirsizlik ve güçlü yatırımcı talebi bir araya gelince, kıymetli metal piyasası da hareketlendi” ifadelerini kullanıyor.