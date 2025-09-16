Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bitcoin'i heyecanlandıran yasa! 5 yılda 1 milyon adet alım planı

Bitcoin’i heyecanlandıran yasa! 5 yılda 1 milyon adet alım planı

- Güncelleme:
Kripto piyasası, ABD Başkanı Trump’ın da desteğiyle hayata geçirilen yasal düzenlemelerden destek bulmaya devam ediyor. Son olarak emeklilik fonlarının BTC’ye yatırım yapmasının yolu açılmıştı. Bu hafta ise ABD hükümetinin “5 yılda 1 milyon Bitcoin almasını” öngören BİTKON Yasası yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili yapılacak toplantıda, muhtemel alımların “vergi gelirlerine dokunmadan nasıl finanse edileceği” masaya yatırılacak.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de son 5 işlem gününde 115 bin dolara yakın görünüm devam ederken, dikkatler, ABD Merkez Bankası tarafından yarın açıklanacak faiz kararı ve FED projeksiyonlarına çevrildi. Gelecekte “daha fazla faiz indirimi” sinyallerinin alınması halinde, BTC fiyatında da yukarı yönlü ivmenin destek bulabileceği aktarılıyor.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, 50 günlük hareketli ortalamanın 114 bin 350 dolar seviyesinde bulunduğunu ve bu noktanın önemli bir destek olarak izlenmesi gerektiğini aktararak, “Kısa vadede yukarıda ise 116 bin 800 dolar direnç olarak takip ediliyor. Bazı büyük yatırımcıların 116 bin doların üzerinde satışa geçmesi, son 1 haftada bu seviyelerin aşılmasını zorlaştırdı” ifadelerini kullanıyor.

BU YIL %23 YÜKSELDİ

Kripto piyasası, bu yıl ABD Başkanı Trump’ın da desteğiyle hayata geçirilen birçok yasal düzenlemeden destek bularak pozitif bir performans sergiliyor. Son olarak emeklilik fonlarının da BTC’ye yatırım yapmasının yolu açılmıştı.

BTC’de yıl başından itibaren getiri %23’ü aşarken, ağustos ayında da 124 bin 517 dolarla tüm zamanların zirve seviyesi test edilmişti.

YENİDEN BİTKON YASASI MI?

Bu hafta ABD’de, hükümetin “vergi gelirlerini kullanmadan BTC alımı yapmasını sağlayabilecek” yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışmalara başlayacağı da ifade edildi.

Bu çerçevede kripto sektörü yöneticilerinin, ABD Senatörü Cynthia Lummis tarafından martta sunulan ve hükümetin 5 yılda 1 milyon Bitcoin almasını öngören BİTKON Yasası'nı masaya yatıracağı belirtiliyor.

SAYLOR DA KATILACAK

ABD’li milletvekilleri ile yapılacak toplantıya; Strategy CEO’su Michael Saylor, BitMine'ın Başkanı Tom Lee ve MARA CEO'su Fred Thiel gibi sektör temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Toplantıda, BİTKON Yasası'nın önündeki engeller ele alınacak. Daha önceden ABD Hazinesinin altın sertifikaları veya tarife gelirleri ile BTC rezervlerini finanse edebileceği önerileri ileri sürülmüştü.

