Haberler > Ekonomi > Faiz indirimi sonrası ihtiyaç kredisinde en düşük oranlar! 100 bin TL'nin güncel geri ödemesi...

Faiz indirimi sonrası ihtiyaç kredisinde en düşük oranlar! 100 bin TL'nin güncel geri ödemesi...

- Güncelleme:
Faiz indirimi sonrası ihtiyaç kredisinde en düşük oranlar! 100 bin TL&#039;nin güncel geri ödemesi...
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Para Politikası Kurulu toplantısında politika faiz oranının %43’ten %40,50 seviyesine çekilmesinin ardından, bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler de “en ucuz kredi” arayışını hızlandırdı. Bankalarca sunulan kredi seçenekleri ise 1, 2 ve 3 yıl vadede farklı oranlara işaret ediyor. En ucuz ihtiyaç kredisi oranları hangi bankalarda? 100 bin TL’nin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indiriminin ardından gözler bir yandan kredi faizlerine de çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısında politika faiz oranı %43’ten %40,50 seviyesine çekilmişti. Bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler de “en ucuz kredi” arayışını hızlandırdı. Bankalarca sunulan ihtiyaç kredilerine bakıldığında ise 1, 2 ve 3 yıl vadede farklı oranlar dikkat çekiyor.

1 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

-ON Dijital: %3,29

-TEB: %3,39

-Alternatif Bank: %3,39

-Getir Finans: %3,55

-QNB: %3,59

100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,29

-Aylık Taksit: 10.827 TL

-Toplam Geri Ödeme: 130 bin 426 TL

2 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

-ON Dijital: %2,99

-QNB: %3,24

-ING: %3,24

-Alternatif Bank: %3,29

-Denizbank: %3,34

100 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık Taksit: 6.483 TL

-Toplam Geri Ödeme: 156 bin 93 TL

3 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

-Denizbank: %2,99

-QNB: %2,99

-ING: %2,99

-Alternatif Bank: %3,19

-ON Dijital: %3,29

100 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 36 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık Taksit: 5.206 TL

-Toplam Geri Ödeme: 198 bin 260 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

100 bin TL kredide 12 aylık oranlar her ne kadar daha yüksek gözükse de vade kısa olduğu için faiz yükü de yüzde 30 ile daha düşük seviyede gerçekleşiyor. 36 ay vadede ise faiz yükünün %98 gibi daha yüksek bir boyutta gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Bankacılık kaynakları, gelecek dönemde de faiz indirimleri beklentisine dikkat çekerek, bankadan kredi çekecek tüketicilerin, kısa vadeye odaklanmalarının “daha doğru bir strateji” olabileceğini aktarıyor.

