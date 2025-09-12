Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Ankete göre, 2025 sonu enflasyon tahmininde kısmı yükseliş, dolar tahmininde ise düşüş oldu. İşte detaylar...

Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ 

Ankete göre, ağustosta yüzde 29,69 olan yıl sonu enflasyon beklentisi bu ay yüzde 29,86'ya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,84'ten yüzde 22,25'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 16,92'den yüzde 16,78'e geriledi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ GERİLEDİ

Ankette yıl sonu dolar tahmini ise 43,96'dan 43,85 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL tahmini ise 48,36 TL'den 48,96 TL'ye yükseldi. 

FAİZ TAHMİNİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,85 iken, bu anket döneminde yüzde 40,48 oldu. 

BÜYÜME TAHMİNİ

Ankette 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 2,9'dab yüzde 3,2'ye yükseldi. 2026 büyüme tahmini ise yüzde 3,7'de sabit kaldı.

