Altında yükseliş devam edecek mi? İsviçreli banka UBS'den yeni tahmin

İsviçre merkezli banka UBS, altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahminde bulundu. Dev banka 2025 ve 2026 altın tahminlerini yükseltti. İşte detaylar...

2025'te rekor üstüne rekor kıran altının yükselişi devam ediyor. Eylül ayına hızlı başlayan altının gram fiyatı 4 bin 861 lirayla, ons altın ise 3 bin 674 dolarla rekor kırdı. Altının geleceği merak konusu olurken, İsviçre merkezli banka UBS'den yeni bir tahmin geldi. 

UBS, 2025 VE 2026 ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ 

UBS altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Dev banka 2025 sonu için altın tahminini 300 dolar artırdı. Böylece UBS'nin 2025 sonu ons altın tahmini 3 bin 500 dolardan 3 bin 800 dolara çıktı. UBS, 2026 ortası için tahminini ise 200 dolar artırarak 3 bin 900 dolar yaptı.

Altında yükseliş devam edecek mi? İsviçreli banka UBS'den yeni tahmin - 1. Resim

EFT'DE REKOR BEKLENTİSİ 

Banka ayrıca altın borsa yatırım fonu (ETF) varlık tahminini de revize etti. Raporda, 2025 sonunda ETF varlıklarının 3.900 tonun biraz üzerine çıkarak önceki rekor seviyelere yaklaşmasının beklendiği ifade edildi.,

Altında yükseliş devam edecek mi? İsviçreli banka UBS'den yeni tahmin - 2. Resim

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı 12 Eylül saat 9.40 itibarıyla 4 bin 855 lirayla rekor seviyenin hemen altında bulunuyor. Ons altın ise 3 bin 651 dolar seviyesinde bulunuyor. 

