43 yıllık firma iflasın eşiğinde! Türkiye'nin dev şirketi konkordato ilan etti

43 yıllık firma iflasın eşiğinde! Türkiye'nin dev şirketi konkordato ilan etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
43 yıllık firma iflasın eşiğinde! Türkiye&#039;nin dev şirketi konkordato ilan etti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1982 yılında kurulan ve tarım sektörünün önde gelen firmalarından olan Solakoğlu, iflasın eşiğine geldi. Mahkemeye başvurup konkordato talep eden firmaya geçici mühlet verildi. İşte detaylar... 

Son dönemde Türkiye'de konkordato ilan eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Tarım sektöründe 43 yıldır faaliyet gösteren Solakoğlu, içinde bulunduğu ekonomik darboğaz nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

1982 yılında Malatya merkezli kurulan Solakoğlu, konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme şirket için geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme kararına göre şirketin ve ortaklarının ödemeleri geçici komiserlerin onayına tabi olacak.

43 yıllık firma iflasın eşiğinde! Türkiye'nin dev şirketi konkordato ilan etti - 1. Resim

FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK 

Tarım devi Solakoğlu, müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ürünlerle biliniyordu. Solakoğlu, tarım, endüstri ve bireysel kullanım alanlarında motor, motopomp ve çapa makineleri gibi güç ürünleri üretimiyle tanınıyordu.

Ekonomik kriz nedeniyle konkordato ilan eden şirket, geçici mühlet sürecinde faaliyetlerini sürdürecek ve geleceği mahkemenin vereceği nihai karara göre şekillenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

