43 yıllık firma iflasın eşiğinde! Türkiye'nin dev şirketi konkordato ilan etti

Son dönemde Türkiye'de konkordato ilan eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Tarım sektöründe 43 yıldır faaliyet gösteren Solakoğlu, içinde bulunduğu ekonomik darboğaz nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

1982 yılında Malatya merkezli kurulan Solakoğlu, konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme şirket için geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme kararına göre şirketin ve ortaklarının ödemeleri geçici komiserlerin onayına tabi olacak.

FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK

Tarım devi Solakoğlu, müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ürünlerle biliniyordu. Solakoğlu, tarım, endüstri ve bireysel kullanım alanlarında motor, motopomp ve çapa makineleri gibi güç ürünleri üretimiyle tanınıyordu.

Ekonomik kriz nedeniyle konkordato ilan eden şirket, geçici mühlet sürecinde faaliyetlerini sürdürecek ve geleceği mahkemenin vereceği nihai karara göre şekillenecek.