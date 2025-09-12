Arsada taksit devri! İstanbul’un çeperlerinden parça parça satın alıyoruz

ÖNDER ÇELİK / KIRKLARELİ - Geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemi ve Türkiye’nin deprem gerçeği doğa ile iç içe müstakil yaşama ve arsaya ilgiyi artırırken, yapı tercihinde de betonun yerini; ahşap, taş ve hafif çelik gibi yapılar alıyor.

İstanbul’un çeperlerine arsa için büyük rağbet olduğunu ifade eden Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan Demirel “Çünkü vatandaş İstanbul ile bağını koparmak istemiyor. Bu açıdan bakınca Trakya bölgesi popüler hâle geliyor. 1-1,5 milyon TL arası arsalar hızlı hareket ediyor” dedi.

Şu anda 700 bin TL’den başlayıp 12 milyon TL ve üzerinde bir portföye sahip olduklarına işaret eden Demirel “Arsa yatırımının diğer tüm yatırım araçları içinde orta ve uzun vadede hepsini geride bıraktığını gördük. Arsa satışında her kesime ve bütçeye hitap ettiğimiz ve şirket içi vadelendirme ile taksitli satışlar yaptığımız için bizde talepler son derece yüksek. Bir kısım insanımız mevduat faizlerinin yüksek olmasından dolayı parasını orada değerlendiriyor. Merkez Bankasının bu oranı kademeli bir şekilde düşürmesiyle birlikte ibre yine arsa tarafına dönecektir” diye konuştu.

AHŞAP VE TAŞ EV DE YAPIYOR

Kırklareli’de hayata geçirdikleri 250 ila 350 metrekare bahçe içinde 59 ve 89 metrekarelerden oluşan 168 ahşap evin yer aldığı Yeşil Mahalle’nin İstanbul’a 120 dakikalık mesafede yer aldığını kaydeden Demirel “1., 2., ve 3. etaplarda vatandaşlarımızı hayallerine kavuşturduk. Peyzaj çalışmalarının yapıldığı 4. etabımızı 2 ay içinde teslim edeceğiz. 5. etabımızı da kısa süre içinde ön satışa çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Projede yer alan 98 evin satıldığını, 1 milyon TL’den satışa çıkan evlerin fiyatının şu anda 3,5 milyon ile 4,5 milyon TL arasında değiştiğini vurgulayan Demirel, proje için 5 kilometre mesafedeki Istıranca ormanlarından su getirdiklerini ifade etti. Arsa projeleri ve ahşap evin yanı sıra villa, taş ev de yaptıklarını belirten Demirel, şöyle konuştu: