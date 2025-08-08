Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu sokakta pandemi hiç bitmedi! İki yıldır maskeyle yaşıyorlar, sebebi ise...

Bu sokakta pandemi hiç bitmedi! İki yıldır maskeyle yaşıyorlar, sebebi ise...

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Adana'da taşan kanalizasyon onarılmadı, mahalleli kokudan sokağa çıkamaz hale geldi. Mecburi durumlarda maske takarak dışarı çıktıklarını belirten vatandaşlar, durumun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor.

Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, uzun zamandır zor günler yaşıyor. Bir sokakta yaklaşık iki yıl önce kanalizasyon tıkandı ve sokağa pis su taşmaya başladı. Bu nedenle pis koku yayılınca mahalle sakinleri, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İşleri İdaresine (ASKİ) başvuru yaptı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMIYORLAR

Ekipler gelip sızıntıya müdahale etti ancak buna rağmen kanalizasyon tıkanıklığının önüne geçilemediği için sokağa pis su sızıntısı devam etti. Mahalle sakinleri bu nedenle birçok kez ASKİ'yi aramasına rağmen 2 yıldır sızıntıya ve pis kokuya çare bulunamadı. Bu sebeple mahalle sakinleri sokağa pandemi dönemi gibi maskesiz çıkamıyor.

Bu sokakta pandemi hiç bitmedi! İki yıldır maskeyle yaşıyorlar, sebebi ise... - 1. Resim

"BU SICAKTA CAMLARI DA KAPATIYORUZ"

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Eral Aydın, maskeyi kanalizasyon nedeniyle taktıklarını belirterek, "Bu kokular yüzünden artık sokağa girmek istemiyoruz. Burada kanalizasyon tıkanmış. Artık kendimizden vazgeçtik. Yetkililere ilettik ancak bizim sokağımızla kimse ilgilenmiyor. Onlarca kez belediyeyi aradık ama sonuç yok. Bu sıcakta camları da kapatıyoruz. Bu nedenle artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Bu sokakta pandemi hiç bitmedi! İki yıldır maskeyle yaşıyorlar, sebebi ise... - 2. Resim

"MUHTARA BİLE ULAŞAMIYORUZ"

Bölge sakini Metin Eser ise, "Uzun zamandır burası böyle. Penceremizi açıp evin içinde oturamıyoruz. Bu sorun için muhtara bile ulaşamıyoruz. Çok pis kokuyor, burada duramıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Tuğba Eser de koku nedeniyle kapı ve pencereleri açamadıklarını belirterek şöyle devam etti:

"2 yılı aşkın süredir bu sorunu yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi sular artık evin içine girecek. Çocuklar bir bakkala dahi gidemiyor. Özellikle koku nedeniyle hiç duramıyoruz. Kokudan dolayı kapı ve pencereleri hiç açamıyoruz. Bu mahalle biraz terk edilmiş. Yetkili yerlere ilettik, ancak ilgilenen olmadı. Mahalleli olarak temizlik yapmaya çalışıyoruz ama nereye kadar yapabiliriz?"

