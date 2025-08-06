Adana'da bir gıda skandalı daha! Görüntüler tepki çekti

Adana'da bir kasaba yapılan et sevkiyatı pes dedirtti. Kozan ilçesine bağlı Arslanpaşa Mahallesi Aşağı Sokak’ta bulunan bir kasaba, 01 Y 4681 plakalı otomobilin bagajında kesimi yapılarak getirilen küçükbaş hayvan etleri bırakıldı. Görüntülerde, 3 küçükbaş hayvanın hiçbir hijyen ve denetim olmadan kasaba getirilmesi dikkat çekti.

HİJYENSİZLİĞE TEPKİ

Aracın bagajından çıkarılan eldiven bile takılmadan taşınan etlerin götürülmesini vatandaşlardan biri cep telefonu ile kaydetti. Görüntüleri görenler hijyensizliğe tepki gösterdi.