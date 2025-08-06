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Adana'da bir gıda skandalı daha! Görüntüler tepki çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana, Kozan, Kasaba, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kebabıyla meşhur kentimiz Adana'da bir gıda skandalı daha ortaya çıktı. Kozan'da bir kasaba yapılan et sevkiyatında hijyen kurallarının hiçe sayılması tepki çekti. 

Adana'da bir kasaba yapılan et sevkiyatı pes dedirtti. Kozan ilçesine bağlı Arslanpaşa Mahallesi Aşağı Sokak’ta bulunan bir kasaba, 01 Y 4681 plakalı otomobilin bagajında kesimi yapılarak getirilen küçükbaş hayvan etleri bırakıldı. Görüntülerde, 3 küçükbaş hayvanın hiçbir hijyen ve denetim olmadan kasaba getirilmesi dikkat çekti.

Adana'da bir gıda skandalı daha! Görüntüler tepki çekti - 1. Resim

HİJYENSİZLİĞE TEPKİ 

Aracın bagajından çıkarılan eldiven bile takılmadan taşınan etlerin götürülmesini vatandaşlardan biri cep telefonu ile kaydetti. Görüntüleri görenler hijyensizliğe tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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