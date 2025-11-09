Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3. Sayfa

Düğüne giden akrabalar birbirine girdi! Yaralılar var...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düğüne giden akrabalar birbirine girdi! Yaralılar var...
3. Sayfa Haberleri

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde düğün sonrası akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralanırken, bir otomobile de kurşun isabet etti.

Olay Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 6312. Sokak’ta meydana geldi. F.E. ve S.C. ile F.G., N.G. ve Ç.G. arasında düğün sonrası henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma  çıktı.

DÜĞÜNDEN SONRA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine D.G., N.G. ve Ç.G. darp edilerek, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de 2 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Düğüne giden akrabalar birbirine girdi! Yaralılar var... - 1. Resim

Öte yandan kavgada tabancı kullanıldığı ve kullanılan tabancalardan çıkan mermilerinde darp edilen şahsıların otomobiline isabet ettiği öğrenildi. Otomobil ekipler tarafından incelenirken, olay sonrası kaçan F.E. ve S.C. olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

