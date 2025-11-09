Düğüne giden akrabalar birbirine girdi! Yaralılar var...

Olay Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 6312. Sokak’ta meydana geldi. F.E. ve S.C. ile F.G., N.G. ve Ç.G. arasında düğün sonrası henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

DÜĞÜNDEN SONRA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine D.G., N.G. ve Ç.G. darp edilerek, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de 2 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İlgili Haber Sevgilisi ile kavga eden buraya koşuyor! 30 dakikasına bin TL ödüyorlar

Öte yandan kavgada tabancı kullanıldığı ve kullanılan tabancalardan çıkan mermilerinde darp edilen şahsıların otomobiline isabet ettiği öğrenildi. Otomobil ekipler tarafından incelenirken, olay sonrası kaçan F.E. ve S.C. olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.