Yargıtay'dan emsal karar! Sigorta girişinden sonra yaş düzenlemesi dikkate alınmayacak

GAMZE ERDOĞAN ANKARA -Yargıtay, sigorta başlangıcından sonra yapılan yaş düzeltmelerinin emeklilik hesabında dikkate alınamayacağına, ancak sigorta girişi öncesinde açılan ve karara bağlanan yaş tashihlerinin geçerli sayılacağına hükmetti.

Davaya konu olayda, bir vatandaş 7 Mart 2019’da Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurarak yaşlılık aylığı talebinde bulundu. Ancak SGK, vatandaşın yaş düzeltme kararını dikkate almayarak başvuruyu reddetti. Kurum, sigortalının doğum tarihini 25 Şubat 1971 olarak esas aldı. Davacı ise Artvin Şavşat Asliye Hukuk Mahkemesinin 1987 tarihli kararıyla doğum tarihinin 25 Şubat 1969 olarak düzeltildiğini belirterek SGK kararına itiraz etti. SGK ise doğum tarihi değişikliğinin, sigorta başlangıcından (4 Haziran 1987) sonra kesinleştiğini ileri sürerek düzeltmenin geçerli sayılamayacağını savundu.

Bursa 1. İş Mahkemesi, davacının gerekli prim gün sayısı ve yaş şartını karşıladığını belirleyerek, yaş tashihi kararını geçerli kabul etti ve 1 Nisan 2019’dan itibaren yaşlılık aylığı bağlanmasına hükmetti. Dosya temyiz üzerine Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, yaptığı incelemede davacının yaş düzeltme davasını sigortalı olmadan önce açtığını tespit etti. Bu sebeple yüksek mahkeme, yaş tashihi kararının emeklilik hesabında dikkate alınabileceğine karar vererek Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu.