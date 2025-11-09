Kayseri'de intihar etmek için 14. kata çıkan kadını polis ikna etti

Olay, Camiikebir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan 14 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin İ.D. olduğu öğrenilen kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın 14’üncü katındaki bir dairenin balkon kısmına çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

ŞİŞME YATAK KURULDU

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekibi de olası bir olumsuz duruma karşı inşaatın altına şişme yatak kurdu.

POLİS ZOR İKNA ETTİ

Polis ekiplerinin titiz ikna çabaları sonucunda İ.D., bir süre sonra güvenli bölgeye alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.