Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kayseri'de intihar etmek için 14. kata çıkan kadını polis ikna etti

Kayseri'de intihar etmek için 14. kata çıkan kadını polis ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri&#039;de intihar etmek için 14. kata çıkan kadını polis ikna etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, inşaat halindeki binanın 14’üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerin uzun süren ikna çabalarının ardından kadın güvenli yere indirildi.

Olay, Camiikebir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan 14 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin İ.D. olduğu öğrenilen kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın 14’üncü katındaki bir dairenin balkon kısmına çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

ŞİŞME YATAK KURULDU

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekibi de olası bir olumsuz duruma karşı inşaatın altına şişme yatak kurdu.

POLİS ZOR İKNA ETTİ

Polis ekiplerinin titiz ikna çabaları sonucunda İ.D., bir süre sonra güvenli bölgeye alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çiçekçileri Sevenler Derneğine kumar baskını! Çok sayıda gözaltı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çiçekçileri Sevenler Derneğine kumar baskını! Çok sayıda gözaltı var - 3. SayfaÇiçekçileri Sevenler Derneğine baskın!Düğüne giden akrabalar birbirine girdi! Yaralılar var... - 3. SayfaDüğüne giden akrabalar birbirine girdi! Yaralılar var...Kocaeli'deki yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi - 3. SayfaKocaeli'deki yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildiÖleceği yeri konum attı! Kayseri’de cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı - 3. SayfaÖleceği yeri konum attı! Kayseri’de cinayetin ayrıntıları ortaya çıktıAnneler ve kız çocukları çığlıklar içinde öldü! Kocaeli'deki facianın her bir detayı kahretti - 3. SayfaAnneler ve kızları çığlıklar içinde öldü!Aydın'da kanlı pusu! Faruk Ateş evinin önünde katledildi - 3. SayfaAydın'da kanlı pusu! Faruk Ateş evinin önünde katledildi
Sonraki Haber Yükleniyor...