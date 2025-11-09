Lisede ördek yürüyüşü skandalı! Sözde 'disiplin cezası' öğrencileri hastanelik etti

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul Bayrampaşa’daki bir lisede beden eğitimi öğretmeni, gürültü yaptıkları gerekçesiyle öğrencilerine 'disiplin cezası' adı altında ağır fiziksel hareketler yaptırdı. Ceza sonucu yaralanan bir öğrenci darp raporu alırken, aile öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eylül ayında İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir teknik lisede yaşanan olay, velilerin tepkisini çekti. İddiaya göre beden eğitimi öğretmeni Yiğit D. (28), derste gürültü yaptıkları gerekçesiyle öğrencilerine disiplin cezası adı altında ağır fiziksel hareketler yaptırdı. Öğrencilerin 'ördek yürüyüşü' ve 'yerde sürünme' gibi hareketleri yaklaşık bir ders saati boyunca yapmaya zorlandığı öne sürüldü.

DARP RAPORU İLE SUÇ DUYURUSU

Sabah'ın haberine göre; bu sırada 10. sınıf öğrencisi K.I.'nın diz ve kollarında yaralar oluştu. Ailesi çocuğun durumunu fark edince hastaneye götürerek darp raporu aldı ve öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

"DERS BOYUNCA YERDE SÜRÜNDÜK"

Savcılığa ifade veren K.I., "Arkadaşlarım çok gürültü yapınca bir öğretmen bizi salondan çıkardı. Kendi öğretmenimiz bunu öğrenince erkek öğrencilere ceza verdi. Ceza sırasında dizlerim ve kollarım yaralandı. Öğretmen bu durumu gördü ama umursamadı. Ders boyunca yerde süründük. Vücudumda morluklar oluştu" dedi.

"ÖĞRETMEN HALA DERSLERE GİRİYOR"

Mağdur öğrencinin babası Musa I. (51) ise, "Gece uyuyamayınca annesine ağrısı olduğunu söyledi. O saate kadar konuşmadı, muhtemelen korktu. Hastaneye götürdük ve rapor aldık. Ertesi sabah okula gittiğimizde ilgilenmediler, olayı sıradan gördüler. Diğer öğrenciler de aynı durumu yaşamış fakat şikâyet etmemişler" ifadelerini kullandı.

"Biz şikâyetçi olduk ama öğretmen hâlâ derslere giriyor" diyen baba, "Durumu daha kötü olan çocuklar var. Sırt üstü, diz üstü bir ders saati boyunca sürünmüşler. Öğretmen de hiç özür dilemedi" dedi.

