Bir ilde şaşırtan görüntüler! Okulda sınava sadece 2 öğrenci girmiş

YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde şaşırtan görüntülere sahne oldu. Bir lisede sınava yalnızca iki adayın katılması dikkat çekti. Sessiz geçen oturumda sınıflar boş kaldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 23 Haziran Pazar günü tüm Türkiye ile birlikte Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de gerçekleştirildi. Saat 15.45’te başlayan ve 120 dakika süren sınavda adaylara Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yöneltildi.

Yüksekova’daki adaylar sınav için iki farklı okulda ter dökerken, en dikkat çekici görüntü ise ilçe merkezine bağlı Şemdinli yolu üzerindeki Özel Bilim Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Sınav salonları sessizliğe bürünürken, bu okulda sınava sadece iki öğrenci katıldı.

"SADECE 2 KİŞİ GİRDİK SINAVA"

Sınava giren adaylardan Elif Temel, sınav sonrası yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi:

2 saat boyunca dil sınavına girdik. Zorlu bir maraton oldu çünkü çok emek verdik. İnşallah karşılığını alırız. Koskocaman okulda sadece 2 kişi girdik sınava.

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YDT, diğer oturumlara kıyasla daha az katılım gösterilen bir sınav olsa da, tek bir okulda yalnızca iki öğrencinin sınava girmesi, hem gözetmenleri hem de bölge halkını şaşırttı.