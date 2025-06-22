Zamanla yarışan öğrencilerin imdadına zabıta koştu

YKS’nin ilk ve ikinci oturumlarında bazı adaylar sınava geç kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Okulunu bulamayan, kimliğini unutan ya da sınava farklı ilçelerden gelen öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri koştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) heyecanı tüm Türkiye’yi sararken, Çorum’da sınav sabahı zamanla yarışan öğrencilerin imdadına zabıta ekipleri yetişti.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında sınav saatinden önce hazır bekleyerek sınava geç kalan, okulunu karıştıran, kimliğini evde unutan ya da ilçelerden gelip adres bulamayan adaylara yardımcı oldu.

ÖĞRENCİLERİ HIZLA OKULLARA TAŞIDILAR

Belediyeye bağlı çağrı merkezine ulaşan talepler üzerine harekete geçen ekipler, sınav saatine kadar öğrencileri sınav merkezlerine ulaştırmak için adeta zamanla yarıştı. Özellikle terminalde alınan önlemler sayesinde ilçe ve köylerden gelen öğrenciler de hızlıca ilgili okullara taşındı.

Sınav süresince okul çevrelerinde sessizlik sağlanması için de yoğun mesai harcayan zabıta ekipleri, sürücüleri korna çalmamaları ve yüksek sesle konuşmamaları yönünde uyardı.

Zabıta ekiplerinin bu desteği, hem öğrencilerin hem de ailelerin takdirini topladı.