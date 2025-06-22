YKS’de 200,220,240,250,260,270 ve 280 puanla nereye girilir? Üniversite puan sıralaması
Üniversite hayali kuran yüz binlerce adayın gözü 2025 YKS puanlarına çevrildi. Adaylar 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280 puanla hangi bölüme girilir? sorusuna cevap aramaya başladı.
YKS sınavının üç oturumunun da tamamlanmasının ardından gözler üniversitelerin taban ve tavan puanlarına çevrildi. Bir milyondan fazla adayın katılım sağladığı YKS sınavında puan türleri en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki YKS’DE 200, 220, 240, 250, 260, 270 ve 280 puanla nereye girilir?
YKS’DE 200-300 PUAN ARALIĞINDA NEREYE GİRİLİR?
YKS sınavının tamamlanmasıyla üniversitelerin taban puanları merak konusu oldu. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar puanlarını üniversitelerin taban-tavan verileriyle karşılaştırmaya başlayacak. Önceki yıllar baz alındığında 200-300 puan aralığına sahip olan öğrenciler genellikle 2 yıllık ön lisans ya da bazı 4 yıllık lisans bölümlerine yöneliyor.
2025 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandığında, her puan aralığına dair daha net bilgiler ortaya çıkacak. Fakat adaylar şimdiden geçtiğimiz yılın istatistiklerine göre fikir sahibi olmaya başladı bile.
TYT İLE ALIM YAPAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
YKS’de iki yıllık ön lisans programlarına sadece TYT puanıyla yerleşilebiliyor. Özellikle sağlık, teknik hizmetler ve acil müdahale gibi alanlarda yoğunlaşan bu bölümler, TYT ile tercih yapacak adaylar için cazip hale geliyor.
TYT İLE ALIM YAPAN SAYISAL BÖLÜMLER
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)
Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)
Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)
Bitki Koruma (2 Yıllık)
Biyokimya (2 Yıllık)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 Yıllık)
Boya Teknolojisi (2 Yıllık)
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)
Çevre Sağlığı (2 Yıllık)
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deri Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)
Diyaliz (2 Yıllık)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm (2 Yıllık)
Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)
Elektrik (2 Yıllık)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronörofizyoloji (2 Yıllık)
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gemi İnşaatı (2 Yıllık)
Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
Geoteknik (2 Yıllık)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık)
Gıda Teknolojisi (2 Yıllık)
Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık)
Harita ve Kadastro
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık)
İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık)
İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık)
İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık)
İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık)
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Madencilik Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Metalurji
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık)
Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık)
Odyometri (2 Yıllık)
Optisyenlik (2 Yıllık)
Ortopedik Protez ve Ortez
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık)
Radyoterapi (2 Yıllık)
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık)
Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık)
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seramik ve Cam Tasarımı
Sondaj Teknolojisi
Sulama Teknolojisi (2 Yıllık)
Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık)
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)
Tahribatsız Muayene (2 Yıllık)
Tarım Makineleri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Uçak Teknolojisi
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık)
Yağ Endüstrisi (2 Yıllık)
Yapı Denetimi (2 Yıllık)
Yapı Ressamlığı (2 Yıllık)
Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık)
Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık)
Yaşlı Bakımı (2 Yıllık)
Yat Kaptanlığı (2 Yıllık)
TYT İLE ALIM YAPAN SAYISAL BÖLÜMLER
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)
Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)
Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)
Bitki Koruma (2 Yıllık)
Biyokimya (2 Yıllık)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 Yıllık)
Boya Teknolojisi (2 Yıllık)
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)
Çevre Sağlığı (2 Yıllık)
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deri Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)
Diyaliz (2 Yıllık)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm (2 Yıllık)
Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)
Elektrik (2 Yıllık)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronörofizyoloji (2 Yıllık)
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gemi İnşaatı (2 Yıllık)
Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
Geoteknik (2 Yıllık)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık)
Gıda Teknolojisi (2 Yıllık)
Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık)
Harita ve Kadastro
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık)
İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık)
İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık)
İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık)
İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık)
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Madencilik Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Metalurji
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık)
Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık)
Odyometri (2 Yıllık)
Optisyenlik (2 Yıllık)
Ortopedik Protez ve Ortez
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık)
Radyoterapi (2 Yıllık)
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık)
Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık)
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seramik ve Cam Tasarımı
Sondaj Teknolojisi
Sulama Teknolojisi (2 Yıllık)
Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık)
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)
Tahribatsız Muayene (2 Yıllık)
Tarım Makineleri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Uçak Teknolojisi
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık)
Yağ Endüstrisi (2 Yıllık)
Yapı Denetimi (2 Yıllık)
Yapı Ressamlığı (2 Yıllık)
Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık)
Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık)
Yaşlı Bakımı (2 Yıllık)
Yat Kaptanlığı (2 Yıllık)
TYT PUANIYLA ALIM YAPAN SÖZEL BÖLÜMLER
Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği (2 Yıllık)
Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
Yerel Yönetimler