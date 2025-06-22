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TYT mi önemli AYT mi? YKS sınavı bugün tamamlanıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TYT mi önemli AYT mi? YKS sınavı bugün tamamlanıyor!
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS maratonu sona eriyor. Üniversite hayaline adım adım yaklaşan adaylar TYT sınavının mı yoksa AYT sınavının mı daha önemli olduğunu araştırmaya başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye genelinde milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanıyor. İki ana oturum şeklinde uygulanan sınavın ardından öğrenciler, hangi sınavın daha belirleyici olduğunu merak etmeye başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar “TYT mi daha önemli AYT mi?” sorusunu araştırmaya başladı.

TYT mi önemli AYT mi? YKS sınavı bugün tamamlanıyor! - 1. Resim

TYT Mİ ÖNEMLİ AYT Mİ?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), üniversiteye giriş sisteminin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Bu sınav, tüm adayların katılımına açık olup, Türkçe ve Matematik testlerinin ağırlıkta olduğu bir yapıya sahiptir. TYT ile iki yıllık ön lisans programlarına yerleşilebiliyor. Ayrıca TYT puanı, dört yıllık lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların puan hesaplamasında da önemli bir rol oynuyor.

Ancak lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için Alan Yeterlilik Testi (AYT) çok daha belirleyici kabul edilir. Çünkü AYT, öğrencinin seçtiği alana yönelik (sayısal, eşit ağırlık, sözel) derslerden oluşur ve bu sınavın puan katsayısı TYT’ye göre daha yüksektir. Bu nedenle AYT, öğrencinin başarı sırasını ciddi oranda etkiler.

TYT mi önemli AYT mi? YKS sınavı bugün tamamlanıyor! - 2. Resim

TYT’DE ALINAN PUAN AYT PUANINI ETKİLER Mİ?

Sınava giren birçok aday, TYT puanının AYT üzerindeki etkisini merak ediyor. Bu iki sınavın puanları ayrı hesaplanır ve birbirini doğrudan etkilemez. Yani AYT sınavına girip kendini denemek isteyen bir adayın TYT puanı etkilenmez. Ancak AYT puanının hesaplanabilmesi için adayın TYT sınavından da belirli bir puanı alması gerekir.

Lisans tercihi yapacak adaylar içinse TYT ve AYT birlikte değerlendirilir. Bu noktada TYT’nin katkısı yüzde 40, AYT’nin katkısı ise yüzde 60 oranındadır. Bu da AYT’nin lisans yerleştirme sürecindeki ağırlığını açıkça ortaya koyar.

TYT mi önemli AYT mi? YKS sınavı bugün tamamlanıyor! - 3. Resim

TYT’DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

YKS sınav sisteminde hem TYT hem de AYT oturumlarında dört yanlış bir doğruyu götürmektedir. Adayların her testte verdiği doğru ve yanlış cevaplar üzerinden net sayıları hesaplanır. Yanlış cevap sayısının dörtte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan elde edilir. Bu sistem, öğrencilerin rastgele işaretleme yapmasını önlemek amacıyla uygulanmaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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