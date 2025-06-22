Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS net hesaplama nasıl yapılır? 4 yanlış 1 doğruyu götürecek!

YKS net hesaplama nasıl yapılır? 4 yanlış 1 doğruyu götürecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS net hesaplama nasıl yapılır? 4 yanlış 1 doğruyu götürecek!
YKS, AYT, TYT, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS sınavı TYT ve AYT oturumlarının tamamlanmasının ardından YKS puan hesaplama yöntemi gündeme geldi. AYT oturumundan çıkan adaylar doğru ve yanlışlarını dikkate alarak net hesaplaması yapmaya başladı.

YKS sınavı bugün tamamlanıyor. Sınava katılım sağlayan adaylara sınav sorularını cevaplaması için TYT sınavını 165 dakika, AYT sınavını 180 dakika, YDT'yi de 120 dakika süre tanınıyor. Sınavında dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü bilinirken YKS net hesaplama yöntemleri de araştırılmaya başlandı.

YKS net hesaplama nasıl yapılır? 4 yanlış 1 doğruyu götürecek! - 1. Resim

YKS NET HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’nda yanlış yapılan soru sayısının dörtte biri doğru sayısından çıkarılır. Elde edilen sayı o sınavdaki net sayısını ifade eder.

Üç oturumda puanların hesaplanabilmesi için adayların TYT puanının olması gerekiyor. Adayların TYT'de Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olması puan hesaplamada aranan şartlar arasında yer alıyor.

YKS net hesaplama nasıl yapılır? 4 yanlış 1 doğruyu götürecek! - 2. Resim

YKS 1 NET KAÇ PUAN?

Geçtiğimiz yıllarda AYT’de bir netin puan karşılığı şu şekilde belirlenmişti: Türkçe 1,10 puan, Sosyal 1,11 puan, Temel Matematik 1,11 puan ve Fen 1,19 puan, Matematik 3,18 puan, Fizik 2,42 puan, Kimya 3,07 puan, Biyoloji 2,50 puan.

TYT sınavında ise bir net; Türkçe’de 2,90 puan, Sosyal’de 2,93 puan, Matematik’te 2,92 puan ve Fen’de 3,14 puan getirdi. Buna göre TYT'de 20 netin yaklaşık olarak 201,867 ham puan getirmesi bekleniyor.

YKS net hesaplama nasıl yapılır? 4 yanlış 1 doğruyu götürecek! - 3. Resim

YKS PUANI HESAPLAMA

YKS puanı, TYT-AYT ve YDT puanlarına göre elde ediliyor. Önlisans programlarına yerleşmek isteyenlerin TYT puanı, lisans programlarına yerleşmek için TYT ile beraber AYT veya YDT puanı baz alınıyor. Puanlar hesaplanırken öğrencinin netleri, derslerin katsayıları ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir kent Veli Yetim'in korkunç ölümünü konuşuyor: Yeğenin kumpası pes dedirtti!FETÖ'nün beyin yıkama taktiği! 'Turistik gezi' kılıfı: 27 kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jadon Sancho Fenerbahçe’ye gelecek mi? Jadon Sancho istatistikleri, maaşı ve piyasa değeri - HaberlerJadon Sancho Fenerbahçe’ye gelecek mi? Jadon Sancho istatistikleri, maaşı ve piyasa değeriArda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Pachuca canlı yayın kanalı ve maç saati belli oldu - HaberlerArda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Pachuca canlı yayın kanalı ve maç saati belli olduKenan Yıldız ilk 11’de bekleniyor! Juventus - Wydad Casablanca maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerKenan Yıldız ilk 11’de bekleniyor! Juventus - Wydad Casablanca maçı hangi kanalda, saat kaçta?Hayber Füzesi’nin etkisi nedir, hızı ne kadar? İran’ın İsrail’e fırlattığı Hayber Füzesi özellikleri - HaberlerHayber Füzesi’nin etkisi nedir, hızı ne kadar? İran’ın İsrail’e fırlattığı Hayber Füzesi özellikleriTürkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi - HaberlerTürkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimiTYT AYT’yi etkiler mi, AYT puanı TYT puanını düşürür mü? Üniversite sınavı puan hesaplama - HaberlerTYT AYT’yi etkiler mi, AYT puanı TYT puanını düşürür mü? Üniversite sınavı puan hesaplama
Sonraki Haber Yükleniyor...