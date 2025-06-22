YKS net hesaplama nasıl yapılır? 4 yanlış 1 doğruyu götürecek!

YKS sınavı TYT ve AYT oturumlarının tamamlanmasının ardından YKS puan hesaplama yöntemi gündeme geldi. AYT oturumundan çıkan adaylar doğru ve yanlışlarını dikkate alarak net hesaplaması yapmaya başladı.

YKS sınavı bugün tamamlanıyor. Sınava katılım sağlayan adaylara sınav sorularını cevaplaması için TYT sınavını 165 dakika, AYT sınavını 180 dakika, YDT'yi de 120 dakika süre tanınıyor. Sınavında dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü bilinirken YKS net hesaplama yöntemleri de araştırılmaya başlandı.

YKS NET HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’nda yanlış yapılan soru sayısının dörtte biri doğru sayısından çıkarılır. Elde edilen sayı o sınavdaki net sayısını ifade eder.

Üç oturumda puanların hesaplanabilmesi için adayların TYT puanının olması gerekiyor. Adayların TYT'de Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olması puan hesaplamada aranan şartlar arasında yer alıyor.

YKS 1 NET KAÇ PUAN?

Geçtiğimiz yıllarda AYT’de bir netin puan karşılığı şu şekilde belirlenmişti: Türkçe 1,10 puan, Sosyal 1,11 puan, Temel Matematik 1,11 puan ve Fen 1,19 puan, Matematik 3,18 puan, Fizik 2,42 puan, Kimya 3,07 puan, Biyoloji 2,50 puan.

TYT sınavında ise bir net; Türkçe’de 2,90 puan, Sosyal’de 2,93 puan, Matematik’te 2,92 puan ve Fen’de 3,14 puan getirdi. Buna göre TYT'de 20 netin yaklaşık olarak 201,867 ham puan getirmesi bekleniyor.

YKS PUANI HESAPLAMA

YKS puanı, TYT-AYT ve YDT puanlarına göre elde ediliyor. Önlisans programlarına yerleşmek isteyenlerin TYT puanı, lisans programlarına yerleşmek için TYT ile beraber AYT veya YDT puanı baz alınıyor. Puanlar hesaplanırken öğrencinin netleri, derslerin katsayıları ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınıyor.