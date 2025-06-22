AYT için erken gelse de sınava giremedi! Bahanesi dikkat çekti

Adana'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için erkenden alana gelen bir kadın sınava giremedi. Görevlilerin defalarca uyarılarına rağmen kadın, daldığı için duymadığını söylese de sınava alınmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Adana'da da Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde birçok binada sınava girildi. Sınava giren adaylar yapılan aramaların ardından salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava girişler saat 10.00'da son buldu.

"DALDIM"

YKS'lerde bir ritüel haline gelen sınava geç kalma yine yaşandı. Bu defa sınava gireceği alana erkenden gelen ancak bahçede oturan bir kadın saat 10.02'de kapıya gelince sınava giremedi. Görevlilerin saat 09.45'ten itibaren sürekli bağırarak uyarı yapmasına rağmen kadın daldığını söyleyip sınava saat 10'dan sonra girmek istedi ancak görevliler sınava alamayacaklarını söyledi. Kadın bir süre görevliyi ikna etmeye çalışsa da sınava giremeyeceğini anlayınca salon kapısından uzaklaştı.

ENGELLİLERE ÖZEL SALON

Ayrıca ÖSYM'ye engelli olduğunu belirten adaylar için de üniversitede özel salon oluşturuldu. Tekerlekli sandalyede sınava gelen birçok aday hiçbir sorun ile karşılaşmadan salonlara girdi.