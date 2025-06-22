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Beşinci kez YKS için ter döktü: Bu sefer kazanmak için ilginç bir yola başvurdu! Güldüren taktik...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beşinci kez YKS için ter döktü: Bu sefer kazanmak için ilginç bir yola başvurdu! Güldüren taktik...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayburt'ta berberlik yapan Yalçın Akdeniz, Spor Yönetimi Bölümü'nü kazanmak için beşinci kez sınava girdi. Annesinin okuduğu suyla sınava giren gencin "Bu sefer annemin okunmuş suyuyla sınava geldim. Bu defa başaracağım, beşinci kez sınava gireceğim" sözleri ise yüzleri tebessüm ettirdi.

Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen ve sınava giren milyonlarca gençten biri de Bayburt'ta berberlik yapan Yalçın Akdeniz oldu. Genç Spor Yönetimi Bölümü öğrencisi olmak için 4 defa üst üste sınava girdi ancak istediği bölümü bir türlü kazanamadı.

Bu kez annesinin okuduğu dualı suyla sınava gelen Akdeniz'in umudu ise bu kez yüksekti.

Akdeniz, "Bu sefer annemin okunmuş suyuyla sınava geldim. Bu defa başaracağım, beşinci kez sınava gireceğim. Allah izin fırsat verirse bu sene spor yönetimi kazanacağım. İnşallah bütün sır, keramet bu suda olur" diyerek, olaya şakayla yaklaştı.

Beşinci kez YKS için ter döktü: Bu kez kazanmak için ilginç bir yola başvurdu! Güldüren taktik... - 1. Resim

29 YILLIK ÖĞRETMENİN 'SINAV' HEYECANI

Sınav merkezinde dikkat çeken bir diğer isim ise 29 yıllık öğretmen Sibel Kadakal Özkök oldu. Oğlu Muhammet Taha Özkök'ü sınava getiren Sibel öğretmeni, yakın arkadaşı Dilek Zan yalnız bırakmadı. Anne Özkök ve arkadaşı Zan'ın heyecanları gözlerinden okundu. Çeyrek asrı aşkın meslek hayatında onlarca öğrenciyi mezun eden Özkök, ilk defa böyle bir heyecan yaşadığını söyledi.

Yoğun duygular içerisinde olduğunu belirten Özkök, "29 yıllık öğretmenim. Onlarca, yüzlerce çocuk okuttum, mezun ettim. Şimdi oğlumun sınavı için yakın dostumla birlikte geldik. Yıllardır eğitimin camiasının içinde olmama rağmen kendi çocuğunun sınav heyecanı çok farklıymış, yoğun duygular yaşıyorum. Allah'ım bütün sınava giren evlatlarımızın arasında benim oğluma da zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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