Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın göreve başladı

Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

OLAYLI SEÇİM İPTAL EDİLMİŞTİ

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekili seçilmişti. AK Parti'nin oylamaya yaptığı itiraz kabul edilmiş ve seçim iptal edilmişti.

"İLÇEMİZİ HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ"

Dün yeniden başkan vekilliği seçimi yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde meclis üyelerinin oylarıyla göreve seçilen Akın, sonuçların açıklanmasının ardından gece göreve başladı.

Akın, "Bu makam bize bir emanet. 18 aydır hizmet alamayan Bayrampaşalı hemşehrilerimize yeniden hizmet etmek, ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için kollarımızı sıvadık." ifadesini kullandı.

Akın, yeni dönemde ilçenin her mahallesinde hizmet seferberliği başlatacaklarını, vatandaşların beklentilerine hızlı ve kararlı şekilde cevap vereceklerini belirterek, Bayrampaşa'nın artık kaybedecek vaktinin olmadığını dile getirdi.