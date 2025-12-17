İhlas Haber Ajansı
Çekmeköy'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var
İstanbul Çekmeköy Şile Otobanı Taşdelen Tüneli’nde gece saatlerinde zincirleme kaza oldu. 7 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza saat 00.30 sıralarında Çekmeköy Şile Otobanı Taşdelen tünelinde meydana geldi. Şile istikametinde seyir halindeki iki otomobil hafifçe çarpışarak yolun ortasında durdu. Hızını alamayan 5 araç da duran araçlara arkadan çarptı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA SONRASI TRAFİK DURDU
Kaza nedeniyle Taşdelen tüneli Şile istikametinde bir süre trafiğe kapatılarak trafik akışı yan yoldan verildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
