İşte para girişi olan ve yabancının aldığı hisseler! BİST 100'de yükseliş sürecek mi?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %6,06 gibi oldukça sert bir yükselişe imza attı ve 11.000 puandan kapanış yaptı. Eylül ayının ilk haftasında %-4,95 ve geçen hafta da %-3,3 değer kaybederek 10.250 desteğine kadar çekilen endeks; dün görülen CHP kurultay davasının 24 Ekim’e ertelenmesinin ardından rahat nefes aldı.

Mahkemenin ikinci davada da “yönetime tedbir getirmemesi” piyasada pozitif karşılanırken; borsa, 2 haftalık kayıplarının yarısını 1 günde geri aldı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında; SASA Polyester, Katılımevim Tasarruf Finansman, 1000 Yatırımlar Holding, Gülermak Ağır Sanayi, Destek Finans Faktoring, Tekfen Holding, Enka İnşaat, Hektaş, Gürsel Turizm Taşımacılık ve TOFAŞ Otomobil Fabrikaları %10,00-%8,32 arası primle en fazla yükselen ilk 10 hisse arasında yer aldı.

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Endeksin, aynı zamanda 2025 yılının en yüksek günlük primini de yakaladığı dünkü işlemlerde en fazla para girişi yaşanan ilk 10 hisse şöyle sıralandı:

1-Aselsan (ASELS): 670,27 milyon TL

2-Türk Hava Yolları (THYAO): 562,43 milyon TL

3-Akbank (AKBNK): 485,53 milyon TL

4-Koç Holding KCHOL): 349,67 milyon TL

5-Emlak Konut GYO (EKGYO): 325,50 milyon TL

6-BİM Mağazacılık (BIMAS): 227,38 milyon TL

7-Sabancı Holding (SAHOL): 159,03 milyon TL

8-Ereğli Demir Çelik (EREGL): 153,43 milyon TL

9-SASA Polyester (SASA): 122,05 milyon TL

10-Garanti Bankası (GARAN): 119,78 milyon TL

YABANCININ EN ÇOK ALDIĞI 5 HİSSE

Bu arada dünkü işlemlerde ilk 5 aracı kurum bazında yaklaşık 6,9 milyar liralık yabancı yatırımcı alımı da gerçekleşti. 4,26 milyar liralık net alım yapan ilk yabancı kurum, en fazla KCHOL, ASELS, ISCTR, EKGYO ve TTKOM hisselerini topladı.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Borsada bundan sonraki süreçte daha pozitif bir görünüm beklenirken; dünkü sert yükselişin ardından kâr satışı gelebileceği ve 10.800 desteğinin korunmasının önemli olduğu vurgulanıyor.

Analistler, “Yukarıda kısa vadede 11.090 ve 10.250 seviyeleri ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada CDS risk priminin de yeniden 250 sınırına kadar gerilemesi ve bu yılın en düşük seviyelerine yaklaşması, gelecek dönem fiyatlamaları açısından pozitif bir gösterge” diye konuşuyor.