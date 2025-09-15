19 BİST şirketinden geri alım! Borsa düşerken, bu şirketler hisselerini topladı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %-3,33 değer kaybederek 10.372 puandan kapanış yaptı. Borsada iç siyasi gelişmelerin etkisiyle risk iştahı düşerken, endeks, geçen hafta en düşük 10.265 ve en yüksek 10.735 seviyesini test etti.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Bu hafta iç piyasada CHP kurultay davasının sonucu ve dışarıda FED’in faiz kararı odak noktasında olacak. Analistler endekste 10.250-10.000 bandını ilk destek bölgesi olarak gösterirken, 50 günlük ortalamanın da konumlandığı 10.750 seviyesi direnç olarak öne çıkıyor.

19 ŞİRKETTEN GERİ ALIM

Borsada düşüş yaşanırken BİST şirketlerinin kendi hisselerini almaya devam ettiği de görüldü. 8-12 Eylül tarihleri arasında alım yapan şirketler ve toplam tutarlar şöyle gerçekleşti:

-Gen İlaç (GENIL): 48,750 milyon TL

-Enerya Enerji (ENERY): 33,296 milyon TL

-Ahlatçı Gaz (AHGAZ): 13,315 milyon TL

-Global Yatırım Holding (GLYHO): 9,050 milyon TL

-Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 8,192 milyon TL

-Net Holding (NTHOL): 6,628 milyon TL

-Akfen GYO (AKFGY): 4,939 milyon TL

-Ulusal Faktoring (ULUFA): 4,307 milyon TL

-Akfen İniaat (AKFIS): 4,285 milyon TL

-Boğaziçi Beton (BOBET): 4,135 milyon TL

-Mercan Kimya (MERCN): 3,841 milyon TL

-Lokman Hekim (LKMNH): 3,101 milyon TL

-Ofis Yem (OFSYM): 2,986 milyon TL

-Europap Tezol Kağıt (TEZOL): 2,150 milyon TL

-PC İletişim ve Medya Hizmetleri (PCILT): 1,750 milyon TL

-Panelsan Çatı Cephe Sistemleri (PNLSN): 1,052 milyon TL

-Park Elektrik (PRKME): 509 bin TL

-Bor Şeker (BORSK): 197 bin TL

-Sarkuysan (SARKY): 83 bin TL