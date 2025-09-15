Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 19 BİST şirketinden geri alım! Borsa düşerken, bu şirketler hisselerini topladı

19 BİST şirketinden geri alım! Borsa düşerken, bu şirketler hisselerini topladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
19 BİST şirketinden geri alım! Borsa düşerken, bu şirketler hisselerini topladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi iç siyasi gelişmelerin etkisiyle geçen hafta %-3,33 geriledi ve 10.372 puandan kapanış yaptı. Borsada düşüş yaşanırken, BİST şirketlerinin kendi hisselerini almaya devam ettiği de görüldü. 8-12 Eylül tarihleri arasında 19 şirket borsada geri alım yaptı. Gen İlaç (GENIL) 48,75 milyon TL’lik alımla ilk sırada yer aldı. İşte borsada geçen hafta geri alım yapan şirketler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %-3,33 değer kaybederek 10.372 puandan kapanış yaptı. Borsada iç siyasi gelişmelerin etkisiyle risk iştahı düşerken, endeks, geçen hafta en düşük 10.265 ve en yüksek 10.735 seviyesini test etti.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Bu hafta iç piyasada CHP kurultay davasının sonucu ve dışarıda FED’in faiz kararı odak noktasında olacak. Analistler endekste 10.250-10.000 bandını ilk destek bölgesi olarak gösterirken, 50 günlük ortalamanın da konumlandığı 10.750 seviyesi direnç olarak öne çıkıyor.

19 ŞİRKETTEN GERİ ALIM

Borsada düşüş yaşanırken BİST şirketlerinin kendi hisselerini almaya devam ettiği de görüldü. 8-12 Eylül tarihleri arasında alım yapan şirketler ve toplam tutarlar şöyle gerçekleşti:

-Gen İlaç (GENIL): 48,750 milyon TL 
-Enerya Enerji (ENERY): 33,296 milyon TL 
-Ahlatçı Gaz (AHGAZ): 13,315 milyon TL 
-Global Yatırım Holding (GLYHO): 9,050 milyon TL
-Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 8,192 milyon TL
-Net Holding (NTHOL): 6,628 milyon TL
-Akfen GYO (AKFGY): 4,939 milyon TL
-Ulusal Faktoring (ULUFA): 4,307 milyon TL
-Akfen İniaat (AKFIS): 4,285 milyon TL
-Boğaziçi Beton (BOBET): 4,135 milyon TL
-Mercan Kimya (MERCN): 3,841 milyon TL
-Lokman Hekim (LKMNH): 3,101 milyon TL
-Ofis Yem (OFSYM): 2,986 milyon TL
-Europap Tezol Kağıt (TEZOL): 2,150 milyon TL
-PC İletişim ve Medya Hizmetleri (PCILT): 1,750 milyon TL
-Panelsan Çatı Cephe Sistemleri (PNLSN): 1,052 milyon TL
-Park Elektrik (PRKME): 509 bin TL
-Bor Şeker (BORSK): 197 bin TL
-Sarkuysan (SARKY): 83 bin TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

29 yıl sonra boşanıyorlar! Vuslat Doğan Sabancı'dan 5 milyar liralık tazminat talebi iddiası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mevduat faizleri 20 ayın dibinde! 1 milyon TL'nin güncel getirisi... - Ekonomi1 milyon TL'nin güncel getirisi...Yatırımcı sayısında 1 yıl sonra bir ilk: 1 milyon kişi kaçmıştı! Geri dönüyorlar… - Ekonomi1 milyon kişi kaçmıştı! Geri dönüyorlar…Borsa da kurultay davasına kilitlendi: BİST 100 için 3 senaryo! - EkonomiBİST 100 için 3 senaryo! Yatırımcı ne yapmalı?Kritik FED haftası başladı... Zirveden altın alınır mı? Uzman isim seviyeleri verdi - EkonomiZirveden altın alınır mı?Kamu ihalelerine ‘yapay zekâ’ dokunuşu - EkonomiKamu ihalelerine ‘yapay zekâ’ dokunuşuAstor'un hedefi ABD! Ciroda ihracatın payı yüzde 50’yi aştı - EkonomiAstor'un hedefi ABD! Ciroda ihracatın payı yüzde 50’yi aştı
Sonraki Haber Yükleniyor...