Borsa da kurultay davasına kilitlendi: BİST 100 için 3 senaryo!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi önceki hafta yaşadığı %-4,95’lik kaybın ardından, geçen haftayı da %-3,3 düşüşle tamamladı ve 10.372 puandan kapanış yaptı.

CHP’nin, Kasım 2023’te gerçekleştirilen Genel Kurultayının iptali talebiyle açılan ve bugün karara bağlanması beklenen dava, piyasalar cephesinde de takip ediliyor. Ekonomistler, bugün gelecek kararın ardından piyasalarda da hareketliliğin artabileceğini belirterek, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

BORSA 10 BİNİN ALTINI GÖRÜR MÜ?

Borsada, özellikle CHP İstanbul Kongresinin iptalinin ardından yaşanan düşüşe dikkat çeken ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “CHP Kurultayı için de ‘mutlak butlan’ kararı beklentiler dahiline girdi ve borsada bu beklenti, bir miktar fiyatlara dahil oldu. Böyle bir karar halinde siyasi tarafta yaşanacak gelişmeler ve sokaklara yansımalarına da bağlı olarak, borsa endeksinin 10 bin puanın altına gerileme riski söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI OLUR MU?

‘Mutlak butlan’ kararı durumunda, en azından yargı süreciyle alakalı belirsizliğin ortadan kalkacağını aktaran Eryılmaz, “Devam eden faiz indirimi sürecini de dikkate alırsak, bu iki unsurun piyasaya destek olabileceğini de görebiliriz ve endekste 9700-9800 bandına kadar bir gerilemenin ardından dengelenme çabası öne çıkabilir. Böyle bir senaryo, borsaya orta ve uzun vadede bakan yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

PPF’LERDE DE REEL GETİRİ SÜRÜYOR

Piyasaya kısa vadeli bakan yatırımcıların ise dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, “Endekste en kötü senaryoda 9.200 de söz konusu olabilir ancak şu anda böyle bir beklentim yok. Kısa vadeli yatırımcılar için kıymetli metaller ve para piyasası fonlarında (PPF) alternatif getiriler öne çıkabilir. Bu arada TCMB’nin son faiz indirimi sonrası PPF’lerin net aylık getirisi %2,8 civarına gerilese de bu oran hâlâ aylık enflasyonun üzerinde bir kazanç vadediyor” dedi.

DOLAR BAZINDA BORSA…

Endeksin döviz bazında son kapanışını 250 dolardan gerçekleştirdiğine dikkat çeken Ekonomist Tuncay Turşucu ise, davanın ileri bir tarihe ertelemesinin, piyasaları pozitif etkileyeceğini aktararak, “Borsa endeksinde 283 dolara doğru bir patika açılabilir ancak belirsizlik devam edeceğinden, daha fazlası zor olabilir. Davanın düşmesi en iyi senaryo olur. Borsada 300 dolar seviyesinin üzerine doğru bizi taşıyan bir süreç göreceğimizi düşünürüm” görüşünü paylaştı.

BORSADA FIRSAT SEVİYESİ!

Kurultayın iptali halinde borsada ilk refleks olarak düşüş yaşanabileceğine dikkat çeken Tuncay Turşucu, “Endekste 228 dolar güçlü bir destek konumunda. Bu seviye, nakitte bekleyen yatırımcı için iyi bir alım fırsatı olabilir. Tahvil ve döviz piyasalarında korkulduğu kadar oynaklık olmazsa, borsadaki satışlar kısa süreli ve sınırlı kalabilir. Bu arada geçen hafta 10 yıllık tahvil faizinde düşüş, CDS’te yeniden 260 seviyesine gerileme ve kurlarda önemli bir oynaklık olmaması da dikkat çekiciydi” diye konuştu.