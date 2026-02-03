Adana'da 2023 yılında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Sinan Elma'nın mezarı, etkili olan yağışların ardından çöktü. Oğlunun mezarını o halde gören anne Elif Elma gözyaşlarını tutamadı.

Adana'da geçtiğimiz cuma günü metrekareye 138 kilogram yağış düştü. Buruk Mezarlığı yanındaki derenin taşması sonucu kabirler de sular altında kaldı.

Sinan Elma

Suların çekilmesinin ardından ise bazı mezarlarda çökme meydana geldi. Aileler ise mezarlığa gelerek duruma tepki gösterdi. Bunlardan biri de 25 Haziran 2023 tarihinde Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Sinan Elma'nın annesi Elif Elma (59) ve akrabaları oldu.

Yağış sonrası oğlunun mezarı çöktü! Acılı anne görünce kahroldu

MEZARIN ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖRÜNCE AĞLADI

Mezarlıkların çöktüğünü duyunca kabre gelen anne Elif Elma gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Mezarın çöktüğünü gören anne bir yandan mezarı düzeltmeye çalışırken bir taraftan da büyük üzüntü yaşadı.

Yağış sonrası oğlunun mezarı çöktü! Acılı anne görünce kahroldu

"MEZARIN BU HALE GELDİĞİNİ GÖRÜNCE YIKILDIM"

Gözyaşları içinde konuşan anne Elma, "Kurban olurum Sinan'ım. Gençliğine kurban olurum. Benim çocuğum daha 21 yaşındaydı. Oğlumun mezarına her gün geliyordum. Mezarının bu hale geldiğini görünce yıkıldım. O gün mahallede kavga vardı, oğlumun olayla hiçbir ilgisi yoktu. Yok yere vurdular" diyerek feryat etti.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Sağanak yağış kanalı taşırdı! Mezarlar sular altında kaldı

Yaşanan olay çevredeki vatandaşları da duygulandırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası