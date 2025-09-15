Kritik FED haftası başladı... Zirveden altın alınır mı? Uzman isim seviyeleri verdi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı son dürt haftalık süreçte %9,30 gibi ciddi bir prime imza attı ve geçen hafta 3.643 puandan kapanış yaptı. Aynı zamanda ons fiyatı geçen hafta 3.674 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini de test etti. Altında yeni hafta ise ilk fiyatlamalarda 3.645 dolara yakın “yatay” bir açılışa işaret ediyor.

15 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN FİYATI

Öte yandan gram altın da ons fiyatındaki yükselişten destek bularak, geçen hafta 4.876 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. 15 Eylül 2025 gram altın fiyatı da 4.846 TL’ye yakın seviyelerden yeni haftaya başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram satış fiyatı 4.950 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 8.085 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD tarafından ticaret ortaklarına getirilen tarifeler, dolar endeksinde gerileme, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik riskler bu yıl genel olarak altını desteklerken; son 1 aylık süreçte ise ABD istihdam piyasasından gelen zayıf sinyallerle birlikte FED’den faiz indirimi beklentisinin artması, Polonya-Rusya ve İsrail-Katar gerilimi, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin tetikleyicisi oldu.

FED KARARI BEKLENİYOR

Piyasalar bu hafta çarşamba günü FED’den gelecek faiz kararına kilitlendi. Ağırlıklı olarak 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Öte yandan gelecek 12 aylık döneme dair FED projeksiyonları da belli olacak.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, FED’den işsizlikte artış-büyümede gerileme revizyonlarının gelmesi ve ekim ile aralık toplantılarında da faiz indirimi sinyali halinde altın fiyatlarında da yükselişin devam edebileceğini aktardı. Eryılmaz, 3.680 doların aşılması durumunda ilk etapta 3.740 dolara varabilecek bir ivmelenmenin söz konusu olabileceğini aktardı.

ÇEYREK PUANLIK İNDİRİM…

Altın için 3.640 doların simetrik bir direnç seviyesi olduğuna dikkat çeken Ekonomist Tuncay Turşucu ise “Çarşamba FED faiz kararı ve FED Başkanı Powell’ın mesajları bekleniyor. 25 baz puanlık bir indirimin fiyatlara dahil olduğunu düşünüyoruz. Beklentilere paralel bir faiz indirimi halinde altında bir miktar kâr satışı gelebilir. Beklenti üstü indirim durumunda ise 3.640 dolar direnci geçebilir” dedi.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI

Polonya’daki son gelişmelerin de jeopolitik risk algısından dolayı altını desteklediğini aktaran Tuncay Turşucu, “3.640 doların ardından sonraki simetrik hedef 3.840 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak mevcut seviyelerden teknik olarak alım yapmak tehlikeli. Geri çekilmeler alım için fırsat olacaktır. 3500 dolara doğru düşüşler, uygun seviyeler olarak görünüyor. Genel olarak düşüş yönlü pozisyon açmak ise büyük risk” uyarısında bulundu.