Kamu ihalelerine ‘yapay zekâ’ dokunuşu

Kamu İhale Kurumu (KİK), kamu alım süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Kurum tarafından 2010 yılında devreye alınan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), 15 yıldır pek çok işlemin elektronik ortamda güvenli şekilde yapılmasını sağladı.

Platform üzerinden gerçekleştirilen alımların sonuçları, açık veri anlayışı ile kamuoyuna duyuruluyor.

Sisteme kayıtlı 55 binden fazla kamu kurum ve kuruluşu ve 300 bin firmanın bulunduğu platformda kullanıcı sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Platform ile 44’ün üzerinde kurumla sağlanan entegrasyon sayesinde, 100 bini aşkın ihale ve 1,5 milyondan fazla doğrudan temine kolayca elektronik teklif verilebiliyor.

TEMMUZ AYINDA DÜĞMEYE BASTI

KİK, temmuz ayında açıklanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı’ndaki hedefler doğrultusunda, platformun daha da geliştirilmesi için düğmeye bastı. Platformu, yeni nesil yazılım altyapısı ve güncel teknoloji destekleriyle yenileme çalışması yürüten Kurum, yapay zekâya dayalı uygulamaların yanı sıra büyük veri ve blokzincir gibi teknolojilerle dijital kamu alımları sistemini daha modern bir yapıya kavuşturmaya devam ediyor. Yeni dönemde sözleşme işlemlerinin de elektronik ortama taşınması sağlanırken EKAP, merkezi bir platform olarak her türlü ihale ve satın alma için hizmet sunmaya başladı.

"TASARRUF VE ŞEFFAFLIĞI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu: