Kamu arazileri yatırımcıların emrinde! 6 milyon metrekarelik alan tahsis edildi

HABER MERKEZİ / ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yatırım ve istihdamı teşvik maksadıyla hazine taşınmazlarını yatırımcılara tahsis ediyor. Bu kapsamda yılın ilk yarısında 6 milyon 28 bin metrekare yüz ölçümlü 51 adet taşınmazı eğitim, tarım ve hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımlar için ilana çıkardı.

Uygulama ile 6 aylık dönemde 827 bin metrekare taşınmaz 609 milyon 301 bin TL yatırım tutarlı ve 452 kişilik istihdam taahhütlü yatırım sözüyle yatırımcılara tahsis edildi. Proje bazlı yatırımların desteklenmesiyle ilgili olarak da 2025 yılının ilk altı ayında 9 milyar 528 milyon 237 bin liralık yatırım için 810 bin metrekarelik taşınmaz yatırımcılara tahsis edilmişti.

İLK 6 AYDA 6 MİLYON METREKARE

Öte yandan, hazine taşınmazları üzerinde güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması için 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmesine yönelik bir proje hayata geçirilmişti. Bu proje çerçevesinde, 2025 yılının ilk 6 ayında 6 milyon 183 bin metrekarelik 26 adet taşınmaz üzerinde ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi.

Bakanlığın hazine taşınmazları ile ilgili raporunda, Türkiye’de yetiştirilme potansiyeli bulunan ürünlerin ithalatının azaltılarak yerli üretiminin desteklenmesi amacıyla; başta ceviz, badem ve Antep fıstığı olmak üzere ağaçlandırma faaliyetlerini ve ilaç ve kozmetik sektöründe yaygın olarak kullanılan tıbbi, aromatik ve süs bitkilerinin yetiştirilmesini teşvik etmek üzere hazine taşınmazları üreticilere kiralanacağı belirtildi.

Bu doğrultuda, üreticilere yer temini sağlamak üzere, ağaçlandırmaya ve tıbbi, aromatik ve süs bitkilerinin üretimine elverişli olan hazine taşınmazlarının periyodik aralıklarla ilana çıkarılacağı ifade edildi.