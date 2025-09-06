Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı! Parasını yatıran servetine servet kattı

Bu haftanın tek kaybettiren yatırım aracı borsa oldu. Borsa haftalık bazda yüzde 4,95 değer kaybederken, altın yüzde 5,10 ile en çok kazandıran oldu. Euro yüzde 1,02, dolar ise yüzde 0,25 değer kazandı.

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırırken, borsa ise büyük kaybettirdi. 

BIST 100 endeksi, en düşük 10.612,31 puanı ve en yüksek 11.334,42 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,95 altında 10.729,49 puandan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 8 BİN LİRAYA DAYANDI 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,10 artışla 4 bin 769 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,06 yükselişle 32 bin 202 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 7 bin 600 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,09 artarak 7 bin 987 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURO 

Bu hafta ABD doları yüzde 0,25 artarak 41,2550 liraya, euro yüzde 1,02 yükselişle 48,5110 liraya çıktı. 

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 1,35 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,50 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

