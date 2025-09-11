Dünyanın ilk yapay zeka bakanı göreve başladı! Tüm kamu alımlarından sorumlu olacak

Başkent Tiran’da düzenlenen Sosyalist Parti toplantısında konuşan Rama, kabine değişikliklerini duyururken hükümetin ilk dijital üyesini de tanıttı. Rama, “Diella, fiziksel olarak mevcut olmayan, yapay zekâ tarafından sanal olarak oluşturulmuş ilk üyemizdir” dedi.

"BU BİLİM KURGU DEĞİL, DİELLA'NIN GÖREVİDİR"

Rama, kamu ihalelerine ilişkin kararların artık bakanlıkların dışında alınacağını ve Diella tarafından yürütüleceğini belirterek, “Arnavutluk, kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arındığı, her kamu fonunun şeffaf olduğu bir ülke olacak” ifadelerini kullandı.

Başbakan Rama, sürecin “adım adım” ilerleyeceğini kaydederek, “Bu bilim kurgu değil, Diella’nın görevidir” değerlendirmesinde bulundu.

DİJİTAL PLATFORM ÜZERİNDEN TANITILDI

Arnavut vatandaşlarının birçoğu, Diella’yı halihazırda devletin dijital hizmet platformu e-Albania aracılığıyla tanıyor. Geleneksel Arnavut kıyafetleri giymiş genç bir kadın avatarı ile tanıtılan sanal bakan, ihaleleri değerlendirecek, uluslararası yetenekleri işe alabilecek ve bürokratik engelleri azaltmayı amaçlayacak.

Arnavutluk uzun süredir özellikle kamu idaresi ve kamu alımları alanında yolsuzlukla mücadele ediyor. Avrupa Birliği’nin yıllık raporlarında da bu sorun defalarca dile getirilmişti.