Lavrov: Nazizm Avrupa’da hortlatılmak isteniyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümü için savaşa yol açan temel sebepleri anlamak gerektiğini ve Trump’ın bunu anladığını söyledi.
Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna'yı para ve silahla donatmakla Nazi bayrağı altında savaş yürütmeye çalıştığını iddia etti.
- Lavrov, Avrupa'nın tüm ülkelerini bir araya getirerek Ukrayna'yı desteklemeyi amaçladığını söyledi.
- Lavrov, 2014'teki darbe sonucu iktidara gelen rejimin zaten Nazi bayrağını benimsediğini iddia etti.
- Lavrov, Avrupa'nın Ukraynalılar üzerinden bizimle savaş yürüttüğünü öne sürdü.
- Lavrov, Avrupa'nın bu savaşta para, istihbarat ve keşif verileri kullandığını belirtti.
Nazizm’in teori ile uygulamalarının Avrupa’da yeniden canlandırılmak istendiğini belirten Lavrov “Bugün Avrupa, Biden ile aynı şeyi yapmaya çalışıyor: Tüm Avrupa ülkelerini bir araya getirmek, Ukrayna’yı para ve silahla donatmak ve ona bir Nazi bayrağı vermek. Aslında gerek yoktu; çünkü 2014’teki darbe sonucu iktidara gelen rejim Nazi bayrağını zaten kendisi benimsedi. Avrupa şimdi Ukraynalılar üzerinden, Nazi bayrağı altında, Avrupa parasıyla ve Batı’nın tüm istihbarat ve keşif verileriyle bize karşı bir savaş yürütüyor” diye konuştu.
