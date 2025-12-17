Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümü için savaşa yol açan temel sebepleri anlamak gerektiğini ve Trump’ın bunu anladığını söyledi.

Nazizm’in teori ile uygulamalarının Avrupa’da yeniden canlandırılmak istendiğini belirten Lavrov “Bugün Avrupa, Biden ile aynı şeyi yapmaya çalışıyor: Tüm Avrupa ülkelerini bir araya getirmek, Ukrayna’yı para ve silahla donatmak ve ona bir Nazi bayrağı vermek. Aslında gerek yoktu; çünkü 2014’teki darbe sonucu iktidara gelen rejim Nazi bayrağını zaten kendisi benimsedi. Avrupa şimdi Ukraynalılar üzerinden, Nazi bayrağı altında, Avrupa parasıyla ve Batı’nın tüm istihbarat ve keşif verileriyle bize karşı bir savaş yürütüyor” diye konuştu.

