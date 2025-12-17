İstanbul'da önceki gün gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 şüphelinin de bulunduğu 1062 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 2 milyon 417 bin 556 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1434 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi. İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1301 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

1062 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulama kapsamında, 367 bin 862 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 şüphelinin de bulunduğu 1062 kişi gözaltına alındı.

ADETA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde, 25 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 70 fişek, 1187 gram uyuşturucu, 160 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 100 lira ele geçirildi. Ekiplerce 676 umuma açık iş yeri denetlendi, bir iş yeri ile 20 yabancı uyruklu ve 24 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

2 MİLYON 417 BİN 556 LİRA TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 473 araç ve 2734 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 954 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapılırken, 14 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 2 milyon 417 bin 556 lira trafik cezası kesildi.

