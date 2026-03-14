Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü, tır ile çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ilk bilgiler arasında çok sayıda yaralı olduğu yer aldı.

Kaza, Merzifon-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Saat 04.00 sıralarında Metro Turizm'e ait 06 FTD 788 plakalı yolcu otobüsü, 16 R 7736 plakalı tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

YARALI YOLCULAR VAR

Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

