İhlas Haber Ajansı
Amasya'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü, tır ile çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ilk bilgiler arasında çok sayıda yaralı olduğu yer aldı.
Merzifon-Samsun karayolu üzerinde Metro Turizm'e ait bir yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı.
- Kaza Merzifon-Samsun karayolu üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi.
- Metro Turizm'e ait 06 FTD 788 plakalı yolcu otobüsü, 16 R 7736 plakalı tıra arkadan çarptı.
- Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı.
- Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
- Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Merzifon-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Saat 04.00 sıralarında Metro Turizm'e ait 06 FTD 788 plakalı yolcu otobüsü, 16 R 7736 plakalı tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.
YARALI YOLCULAR VAR
Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Şanlıurfa'da kaza! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
