Bilim kurgu gerçek oldu: Beyin implantı düşünceleri okuyabiliyor!

Bilim insanları, insanların yalnızca düşündükleri kelimeleri algılayıp seslendirebilen bir beyin implantı geliştirdi.

Stanford Üniversitesi’nde geliştirilen bu devrim niteliğindeki cihaz, beyindeki konuşma merkezinden gelen sinyalleri algılıyor ve yapay zeka yazılımı sayesinde bunları cümlelere dönüştürüyor. Araştırmanın sonuçları Cell dergisinde yayımlandı.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Erin Kunz, “Konuşmayı yalnızca düşündüğümüzde beyinde neler olduğunu ilk kez bu kadar net anlayabildik” dedi.

Yeni keşfin ciddi konuşma ve motor bozukluğu yaşayan bireyler için doğal ve daha hızlı bir iletişim kapısı aralayabileceğini belirten Kunz, yapay zeka destekli yazılımdan yararlanıldığını açıkladı.

DENEKLER SESSİZCE KONUŞMAYI HAYAL ETTİ

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) veya beyin sapı felci nedeniyle konuşamayan dört hasta üzerinde yapılan deneylerde, katılımcıların beyinlerine konuşma merkezine yerleştirilen elektrot dizileri (BrainGate sistemi) aracılığıyla sinyaller kaydedildi.

Hastalar, bazı kelimeleri yüksek sesle söylemeye çalışmak veya sadece sessizce hayal etmekle görevlendirildi.

Beyin implantı, fonem (konuşma ses birimleri) düzeyinde sinyalleri algıladı. Bu sinyaller, yapay zekâ destekli yazılım tarafından anlamlı cümlelere dönüştürüldü.

Sonuçlar, sessizce düşünülen kelimelerin sinyallerinin daha zayıf olmasına rağmen, sistemin gerçek zamanlı olarak %74 oranında doğru tahmin yapabildiğini gösterdi.

GİZLİLİK ENDİŞELERİNE KARŞI DİJİTAL ŞİFRE

Ekip, kullanıcı gizliliğine dair riskleri de ele aldı. Çünkü sistem, katılımcıların bazen istemeden düşündüğü kelimeleri de algılayabiliyordu. Bu durum için “aktif hale getirme cümlesi” olarak adlandırılan bir güvenlik önlemi geliştirildi.

Örneğin, "chitty chitty bang bang" ifadesini düşünmek cihazın devreye girmesini tetikleyerek istem dışı veri aktarımını %98 oranında engelledi.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Frank Willett, bu çalışmanın konuşma zorluğu çeken bireylerin hayatını tamamen değiştirebileceğini vurguladı: