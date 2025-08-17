Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakteriyle kanseri yok ettiler! Bilim dünyası bu yöntemi konuşuyor

Bilim insanları, virüsleri genetiği değiştirilmiş bakterilerle tümöre taşıyarak kanser hücrelerini yok eden yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Farelerde başarı sağlandı, klinik testler yolda.

Columbia Üniversitesi’nde geliştirilen yeni bir tedavi yöntemi, kanserle mücadelede ezber bozacak bir dönemin kapılarını aralıyor. 

Araştırmacılar, onkolitik virüsleri tümörlere ulaştırmak için genetiği değiştirilmiş bakterileri kullanarak hem bağışıklık sisteminden kaçmayı hem de tümör içi dağılımı mümkün hale getirdi. Fareler üzerinde başarıyla test edilen bu yöntemin, gelecekte çeşitli kanser türlerinde kullanılabileceği belirtildi.

VİRÜSLER ÖLDÜRÜYOR, BAKTERİLER KORUYOR

Herpes gibi onkolitik virüsler, kanser hücrelerini enfekte ederek yok etme potansiyeline sahip. Ancak bağışıklık sistemi, bu virüsleri tümöre ulaşamadan etkisiz hale getirebiliyor. Columbia Üniversitesi'nden Tal Danino ve ekibi, bu sorunu çözmek için virüsleri tümöre doğal olarak göç eden Salmonella typhimurium bakterilerinin içine yerleştirdi.

Zehirli bakteri yerine genetiği değiştirilmiş ve tümöre yönlendirilmiş versiyonu kullanılan bu mikroorganizmalar, kanserli dokulara ulaştığında içlerindeki virüsü doğrudan tümör hücrelerine salıyor.

Bakteriyle kanseri yok ettiler! Bilim dünyası bu yöntemi konuşuyor - 1. Resim

TRUVA ATI GİBİ ÇALIŞIYORLAR

Araştırmanın başyazarlarından Zakary S. Singer, bakterilerin birer "Truva atı" gibi programlandığını ve tümör içinde parçalanarak virüsün yayılmasını sağladığını ifade etti.

"Bakterileri, viral RNA'yı tümörlere taşıyarak görünmezlik pelerini gibi davranacak şekilde programladık" diyen Singer, virüslerin yalnızca bakterilerden salgılanan özel bir proteaz enzimi sayesinde olgunlaştığını belirtti.

Bu tasarım sayesinde, virüs tümör dışına çıksa bile sağlıklı dokulara yayılamıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE DONATILDI

Virüsün kontrolsüz yayılımını önlemek için sistemde çift güvenlik katmanı bulunuyor. İlk olarak, virüs sadece bakterilerden gelen özel bir molekülle aktif hale gelebiliyor. İkincisi ise bakteriler yalnızca tümörlü dokularda hayatta kalabildiği için, virüslerin vücut genelinde yayılması engelleniyor.

Araştırmacılar, bu sistemin yalnızca laboratuvar ortamında değil, klinik ortamda da güvenli biçimde kullanılabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

PATENT ALINDI, KLİNİK TESTLER YOLDA.

CAPPSID adı verilen bu sistem, onkolitik virüs tedavisini klinik ortamlarda daha yaygın ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Columbia Üniversitesi’nden Michele Hoos’un aktardığına göre, araştırma şu anda farklı tümör türleri, virüs tipleri ve bakterilerle genişletilerek test ediliyor.

YENİ ÇAĞIN HABERCİSİ OLABİLİR

Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan bu gelişme, kanser tedavisinde bakteriler ve virüslerin birlikte kullanıldığı ilk doğrudan işbirliği modeli olarak tarihe geçti. Columbia Mühendislik’te yürütülen bu çalışmanın, kanser tedavilerinde çığır açacak “canlı ilaçlar” dönemini başlatabileceği ileri sürüldü.

