Ölümcül hastalık tarihe karışıyor! Geliştirilen aşı, kanserli hücreleri temizledi

ABD'de yapılan küçük çaplı bir klinik deney, KRAS gen mutasyonunu hedef alan yeni bir aşının, pankreas kanserinin tekrarlamasını önlemede etkili olabileceğini gösterdi.

Uzmanlara göre, pankreas kanseri beş yıllık sağ kalım oranı yalnızca yüzde 13 olan en ölümcül kanser türlerinden biri. Ayrıca vakaların yaklaşık yüzde 80’i tedaviden sonra yeniden ortaya çıkıyor.

KRAS MUTASYONUNA KARŞI AŞI YÖNTEMİ

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi ve Kaliforniya Üniversitesi gibi ABD merkezli kurumların iş birliğiyle geliştirilen "ELI-002 2P" adı verilen deneysel aşı, kanser hücrelerindeki KRAS gen mutasyonlarını bağışıklık sistemi tarafından tanınır hale getirdi.Pankreas kanserlerinin yüzde 90’ında, kolon kanserlerinin ise yüzde 40’ında görülen bu mutasyon, uzun yıllar “ilaçla tedavi edilemez” kabul edilmişti. Ancak yapılan bu yeni araştırma, bu hedefe karşı etkili bağışıklık cevabı oluşturmanın mümkün olabileceğini ortaya koydu.

FAZ 1 DENEMESİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Nature Medicine dergisinde yayımlanan çalışmaya, ameliyat ve kemoterapi sonrası KRAS mutasyonu bulunan 25 hasta dahil edildi. Hastalara altı doz aşı uygulanırken, bazılarına ek hatırlatma dozu yapıldı. Deneme sonunda katılımcıların yüzde 85’inde bağışıklık tepkisi gelişti ve bunların üçte ikisinde kalan kanser hücrelerinin temizlenmesine yetecek kadar güçlü bir cevap elde edildi.

PANKREAS KANSERİNDE SAĞ KALIM SÜRESİ ARTTI

Aşı uygulanan pankreas kanseri hastaları, ortalama 29 ay hayatta kalırken, 15 ay boyunca hastalık tekrarlamadan yaşamlarını sürdürdü. Bu oranların, cerrahi ile tedavi edilebilen kanserlerdeki sağ kalım oranlarının üzerinde olduğu belirtildi. Araştırmacılar, bu sonuçların özellikle “süper cevap veren” hastalarda çok daha belirgin olduğunu ifade etti.

PEPTİT TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Aşının yapısındaki peptitler, bağışıklık hücrelerinin aktive olduğu lenf düğümlerinde daha uzun süre kalarak bağışıklık cevabını güçlendirdi. Bu özellik, önceki peptit bazlı aşılarla karşılaştırıldığında önemli bir yenilik olarak öne çıktı. Uzmanlar, mRNA teknolojisi ve hızlı gen diziliminin, gelecekte daha etkili kanser aşılarının önünü açtığını vurguladı.

DAHA KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YOLDA

Araştırmacılar, elde edilen verilerin umut verici olduğunu ancak bulguların doğrulanması için daha geniş kapsamlı denemeler gerektiğini belirtti. Şu anda aşının standart tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığı Faz 2 çalışması devam ediyor. Bilim insanları, KRAS mutasyonunu hedef alan bu yaklaşımın kanser tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşünüyor.

KRAS MUTASYONU NEDİR?

KRAS mutasyonu, hücrelerin büyümesini ve çoğalmasını kontrol eden KRAS adlı gendeki değişimdir. Bu değişim, hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünmesine yol açarak kansere neden olabilir. Pankreas ve kolon kanserlerinde en sık görülen genetik değişikliklerden biridir.