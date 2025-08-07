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500 milyon dolar değerinde! ABD'de mRNA aşı projeleri sonlandırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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500 milyon dolar değerinde! ABD&#039;de mRNA aşı projeleri sonlandırılıyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki mRNA aşı geliştirme faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirileceğini, bu kapsamda çeşitli sözleşme ve ihalelerin iptal edileceğini bildirdi.

Aşılara karşı olumsuz tutumuyla bilinen ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr, “Veriler bu aşıların Covid ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili koruma sağlayamadığını gösteriyor. Bu finansmanı, virüsler mutasyona uğrasa bile etkili kalmaya devam eden daha güvenli, daha geniş aşı platformlarına kaydırıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 29 Mayıs’ta da aşı geliştirmesi için Moderna şirketine verilen yaklaşık 766 milyon dolarlık ödeneği iptal etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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