İsrail'in işgal planı deşifre oldu: 900 bin Gazzeli sürgün edilecek!

İşgalci İsrail, ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeye yönelik kapsamlı bir askeri plan hazırladı. Bu plana göre, işgal süreci Gazze kentinin tamamen kontrol altına alınmasıyla başlayacak.

YAKLAŞIK 900 BİN GAZZELİ SÜRGÜN EDİLECEK

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre işgalciİsrail ordusu, yaklaşık 900 bin kişilik nüfusun bölgeyi terk etmesini isteyerek kitlesel bir tahliyeye zemin hazırlamayı amaçlıyor. Sivil halkın yerinden edilmesini içeren bu adım, Gazze halkı için yeni bir insani trajedinin habercisi niteliğini taşıyor.

ZORUNLU TAHLİYE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

İşgalci İsrail’in askeri planı kapsamında, işgal öncesinde “gönüllü tahliye” adı altında sivillerin bölgeden ayrılması için kısa bir süre tanınacağı belirtiliyor. Ancak geçmiş deneyimler, bu tür süreçlerin zorla göçe dönüştüğünü ve Filistinlilerin yaşam alanlarından koparıldığını gösteriyor. İsrail televizyonu, ordu tarafından haftalar sürecek lojistik hazırlıkların yapıldığını, geçici yerleşim alanlarının kurulacağını ve bu süreçte yeni yardım merkezlerine 1 milyar şekel ayrıldığını duyurdu.

SÜRECE ABD DE DAHİL EDİLDİ

İsrail’in alçak planına paralel olarak Washington yönetimi de sürece dahil edildi. Habere göre, ABD, işgal süreci boyunca dağıtılacak insani yardımlar için kaynak sağlayacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuda kamuoyuna yönelik bir açıklama yapması bekleniyor.

Trump, önceki gün İsrail'in "Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı" hakkında yorum yapmayacağını ancak bu konuda verilecek kararın İsrail'e ait olduğunu söylemişti.

Öte yandan Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1655'e, yaralıların sayısı da 11 bin 800'e çıktı.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 654 kişi hayatını kaybetti, 39 bin 401 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1655'e, yaralıların sayısı da 11 bin 800'e çıktı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.