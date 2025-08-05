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Haberler > Ekonomi > Kanser hastaları için ilaç! Reyonların aranan meyvesi, kilosu 200 lira...

Kanser hastaları için ilaç! Reyonların aranan meyvesi, kilosu 200 lira...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kanser hastaları için ilaç! Reyonların aranan meyvesi, kilosu 200 lira...
Kanser, Antioksidan, C Vitamini, Hisarcık, Tüketim, Sağlık, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir çiftçinin 3 yıl önce deneme amacıyla diktiği aronya ilk meyvelerini verdi. C vitamini ve antioksidan kaynağı olarak bilinen aronya, özellikle kanser hastaları tarafından yoğun olarak tüketiliyor. Reyonların aranan meyvesi kilosu 200 liradan satılıyor.

Hisarcık'a bağlı Güldüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Rıfat Akpınar, 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine deneme amacıyla 500 metrekarelik bahçesine dünyada süper meyve olarak da bilinen aronya dikti. Aronyalarıbu yıl ilk meyvelerini vermeye başladı.

Kanser hastaları için ilaç! Reyonların aranan meyvesi, kilosu 200 lira... - 1. Resim

"REYONLARIN ARANAN MEYVESİ" 

Aronya üretimini yaygınlaştırmak istediğini belirten Rıfat Akpınar, "3 yıl önce bir arkadaşın tavsiyesi üzerine internetten satın aldığım 100 aronyayı köy içindeki yaklaşık 500 metrekarelik hobi bahçeme dikimini yaptım. Bu yıl da ilk meyvelerimizi aldık. Köyümüz toprağı aronya yetiştiriciliğine açısından son derece uygun, sulama suyumuzda bol. Meyve reyonlarının aranan meyvesi haline gelen özellikle kanser hastalarının yoğun olarak tükettiği aronyanın şu anki kilogram fiyatı 200 TL civarında. Hayvancılığın yanında daha fazla gelir getirici yeni ürün olarak denediğim aronya üretimini yaygınlaştırmak amacındayım" dedi.

Kanser hastaları için ilaç! Reyonların aranan meyvesi, kilosu 200 lira... - 2. Resim

C VİTAMİNİ VE ANTİOKSİDAN KAYNAĞI 

C vitamini ve antioksidan kaynağı olarak bilinen aronyanın aynı zamanda mineral, lif ve antioksidan içeriği bakımından zengin kültür meyvelerinden biri olarak gösterildiği biliniyor.

Kanser hastaları için ilaç! Reyonların aranan meyvesi, kilosu 200 lira... - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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