Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Japonya’daki Hiroşima Üniversitesinde yapılan yeni bir araştırma, tatlandırıcı olarak kullanılan stevia yaprağı özütünün pankreas kanseri hücreleriyle savaşmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Uluslararası Moleküler Bilimler Dergisinde yayınlanan araştırmada, stevia yaprağı özütünün belirli bir bakteri türüyle fermente edildiğinde kanser karşıtı özelliklerine bakıldı.

Stevia bitkisi pankreas kanserine çare mi oluyor? Araştırmalardan olumlu sonuç alındı - 1. Resim

Araştırmacılar, laboratuvar araştırmasında fermente edilmiş özütün pankreas kanseri hücrelerine karşı “önemli ölçüde artırılmış antioksidan aktivite ve sitotoksisite” sergilediğini ortaya koydu.

Bitkinin doğal hâliyle kansere karşı etkili olmadığını, işlemden geçirilmesi gerektiğini söyleyen araştırmacılar, bitkide değişiklik yapmanın yan etkilere veya toksisiteye yol açıp açmayacağının bilinmediğini belirterek, bu konuda dikkatli olunmasını önerdi.

Tavukkarasına kök hücre umudu! Görme kaybının ilerlemesi yavaşlatılabilir
