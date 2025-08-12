Stevia bitkisi pankreas kanserine çare mi oluyor? Araştırmalardan olumlu sonuç alındı
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Japonya’daki Hiroşima Üniversitesinde yapılan yeni bir araştırma, tatlandırıcı olarak kullanılan stevia yaprağı özütünün pankreas kanseri hücreleriyle savaşmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Uluslararası Moleküler Bilimler Dergisinde yayınlanan araştırmada, stevia yaprağı özütünün belirli bir bakteri türüyle fermente edildiğinde kanser karşıtı özelliklerine bakıldı.
Araştırmacılar, laboratuvar araştırmasında fermente edilmiş özütün pankreas kanseri hücrelerine karşı “önemli ölçüde artırılmış antioksidan aktivite ve sitotoksisite” sergilediğini ortaya koydu.
Bitkinin doğal hâliyle kansere karşı etkili olmadığını, işlemden geçirilmesi gerektiğini söyleyen araştırmacılar, bitkide değişiklik yapmanın yan etkilere veya toksisiteye yol açıp açmayacağının bilinmediğini belirterek, bu konuda dikkatli olunmasını önerdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker