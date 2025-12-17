AVM’de çalışan bir personelin iddiasına göre, AVM yönetimi kayyımdan önce Şişli Belediyesine ve zabıtalara rüşvet vererek yıkım kararını engelledi.

GAMZE ERDOĞAN - İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan bir AVM’de faaliyet gösteren bazı işletmelere ait bölümler, geçtiğimiz günlerde kaçak olduğu gerekçesi ile belediye tarafından yıkılmıştı. AVM’de çalışan bir personelin iddiasına göre, AVM yönetimi kayyımdan önce Şişli Belediyesine ve zabıtalara rüşvet vererek yıkım kararını engelledi.

AVM’deki diğer işletmelerin çalışanları da, yönetim ile işletmeciler arasında yıllardır süren bir anlaşmazlık olduğunu ileri sürdü. Bu anlaşmazlığın temelinde, AVM yöneticilerinin kendi çıkarları doğrultusunda belediye ile rüşvet pazarlığına girmesinin olduğu iddia edildi.

Yıkımı rüşvetle engellemişler! Şişli'de bulunan AVM ile ilgili önemli iddialar

“ŞİMDİ ÖĞRENMİŞ OLDUK”

İddialara göre, yıkılan yapıların ruhsatsız olduğu yıllardır biliniyordu ve yıkım işlemi uzun süredir rüşvet verilerek durduruluyordu. Şişli Belediyesine mart ayında kayyım olarak atanan yeni yönetimin, yıkım kararı almasından sonra AVM’deki ruhsatsız yapılar tek tek yıkıldı. Yıkımla birlikte, bu yapıların ruhsatsız olduğu da ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak konuşan bir AVM personeli, “Yıkımın gerçekleşmesiyle birlikte, yıllardır ruhsatlı diye bildiğimiz alanların aslında ruhsatsız olduğunu öğrendik. Bu durumdan hem personel hem de işletmeler mağdur oldu. 6-7 işletme başka bir yere taşınmak zorunda kaldı” dedi. Rüşvet alındığına dair iddiaları, çalışanların kendi aralarında konuşurken duyduğunu ifade eden söz konusu personel, “Belediye çalışanları ve zabıtalar rüşvet aldıklarını kendileri söylüyorlardı. Biz rüşvetin ne için alındığını şimdi öğrenmiş olduk” diye konuştu.

Öte yandan, 2018 yılında da aynı AVM için “Borçları sebebiyle yürüyen merdivenler ve X-ray cihazlarına haciz geldi” iddiaları ortaya atılmıştı. Çıkan haberler üzerine AVM yönetimi, “Teknik aksaklık nedeniyle merdivenler çalışmıyor” açıklamasını yapmıştı. AVM personeli ise bu durumun işlerini olumsuz etkilediğini belirterek yönetime tepki göstermişti.

