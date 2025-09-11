Yeni OVP ile dönüşümün yol haritası tamam! Yapay zekâyla rekolte tahmin edilecek

CEMAL EMRE KURT - Türkiye’nin 2026-2028 dönemine yön verecek Orta Vadeli Program’da (OVP), tarım sektörü için kapsamlı bir dönüşüm planı hazırlandı. Gıda güvenliğinden üreticiye desteğe, iklim değişikliğine uyumdan teknolojik yatırımlara kadar birçok başlık altındaki çalışmalar önümüzdeki üç yılda hız kazanacak.

DİJİTAL UYGULAMALAR ÖN PLANDA

Tarımın geleceğine yön verecek adımlar arasında dijital tarım uygulamaları öne çıktı. Bu kapsamda yapay zekâdan yararlanılarak rekolte tahmin sistemleri ve yazılım altyapısı kurulacak. İklim krizinin tarıma etkilerini en aza indirmek amacıyla bitkisel üretim planlamasında iklim senaryoları dikkate alınacak, mera, yaylak ve kışlak alanlarının ıslahı sağlanacak. Kuraklık ve taşkın gibi afetlere karşı erken uyarı sistemleri kurulacak. Tarım sigortalarının kapsayıcılığı genişletilecek.

ORGANİZE TARIM BÖLGELERİ ARTIRILACAK

Aynı zamanda çiftçi ile sanayici arasında entegrasyonun sağlanacağı sözleşmeli üretim modeli yaygınlaştırılacak. Gıda arz güvenliği konusunda ise stratejik ürünlerde yeterlilik oranları belirlenerek üretim planlaması yapılacak. Ayrıca lojistik maliyetlerin düşürülmesi için organize tarım bölgeleri artırılacak. Topraksız tarım ve dikey tarım uygulamaları teşvik edilecek.

Öte yandan, kırsalda istihdamın artırılmasını da hedefliyor. Gençler ve kadınlar için teknoloji odaklı tarım projeleri hayata geçirilecek, mesleki eğitim programları yaygınlaştırılacak. Böylece hem kırsal kalkınma güçlenecek hem de tarımsal üretimde yeni nesil çiftçilerin önü açılacak.

"GIDA ARZ GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, OVP hedeflerimiz doğrultusunda, tarımda modern üretim tekniklerini yaygınlaştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu: