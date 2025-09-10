Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İklim kırbacı Bodrum'a vurdu! Alarm zilleri çaldı, sular düzenli kesilecek

İklim kırbacı Bodrum'a vurdu! Alarm zilleri çaldı, sular düzenli kesilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da içme suyu sağlayan barajlar kurudu. İlçede planlı su kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Kuraklık Türkiye'nin önde gelen tatil beldelerini vurmaya devam ediyor. Bodrum'a su sağlayan barajlarda alarm zilleri çaldı. 

MUSKİ'den yapılan açıklamada, "Mumcular Barajı'ndan Yarımada'ya sağlanan su, DSİ tarafından 8 Eylül itibarıyla Mumcular Ovası'nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için durdurulmuştur. Bu nedenle başta Bodrum Merkez Mahalleleri olmak üzere tüm ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır. Su dağıtımı dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İklim kırbacı Bodrum'a vurdu! Alarm zilleri çaldı, sular düzenli kesilecek - 1. Resim

SİSTEMATİK SU KESİNTİLERİ OLACAK

İlçede uzun süredir kayıp-kaçaklar ve boru hattındaki işletme sorunları nedeniyle su temininde sıkıntı yaşandığını hatırlatan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum halkının sürekli olarak kesintilerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

İklim kırbacı Bodrum'a vurdu! Alarm zilleri çaldı, sular düzenli kesilecek - 2. Resim

Son gelişmeyle birlikte su kesintilerinin artık sistematik şekilde uygulanmaya başlandığı ifade edildi. İlçeye içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik Barajı'nın toplam kapasitesinin yaklaşık 60 milyon metreküp olduğu, yer altı sularıyla birlikte bu miktarın 75 milyon metreküpe ulaştığı kaydedildi. Ancak Bodrum'un ihtiyacının 30 milyon metreküp seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu ve oyuncuları kimler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde heyecanlandıran keşif! "İnanılmaz bir tarihle karşı karşıya kaldık" - Yaşam"İnanılmaz bir tarihle karşı karşıya kaldık"Kızılırmak kavunu çikolataya girdi: Tadına bakan vazgeçemiyor - YaşamSpontane ortaya çıktı! Tadına bakan vazgeçemiyorCamide unutuldu, cemaat şaşkına döndü! “Böyle bir olay görmedim” - YaşamCamide unutuldu, cemaat şaşkına döndü! “Böyle bir olay görmedim”La Nina bu kış kapıda ama serinlik uzakta! Kafaları karıştıran tahmin - YaşamBu kışı La Nina bile kurtaramayacak!Günümüzde lüks konutlarda var! Romalılar 1700 yıl önce bunu da yapmış - YaşamRomalılar 1700 yıl önce bunu da yapmışBaşına gelen olay sonrası dünyası yıkıldı! Erzincanlı çiftçinin 1 yıllık emeği heba oldu  - YaşamErzincanlı çiftçiye şok! 1 yıllık emeği heba oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...