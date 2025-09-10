İklim kırbacı Bodrum'a vurdu! Alarm zilleri çaldı, sular düzenli kesilecek

Kuraklık Türkiye'nin önde gelen tatil beldelerini vurmaya devam ediyor. Bodrum'a su sağlayan barajlarda alarm zilleri çaldı.

MUSKİ'den yapılan açıklamada, "Mumcular Barajı'ndan Yarımada'ya sağlanan su, DSİ tarafından 8 Eylül itibarıyla Mumcular Ovası'nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için durdurulmuştur. Bu nedenle başta Bodrum Merkez Mahalleleri olmak üzere tüm ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır. Su dağıtımı dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

SİSTEMATİK SU KESİNTİLERİ OLACAK

İlçede uzun süredir kayıp-kaçaklar ve boru hattındaki işletme sorunları nedeniyle su temininde sıkıntı yaşandığını hatırlatan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum halkının sürekli olarak kesintilerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Son gelişmeyle birlikte su kesintilerinin artık sistematik şekilde uygulanmaya başlandığı ifade edildi. İlçeye içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik Barajı'nın toplam kapasitesinin yaklaşık 60 milyon metreküp olduğu, yer altı sularıyla birlikte bu miktarın 75 milyon metreküpe ulaştığı kaydedildi. Ancak Bodrum'un ihtiyacının 30 milyon metreküp seviyesinde bulunduğu aktarıldı.