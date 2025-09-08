Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İzmir'de planlı su kesintisi programı değişti: Bundan sonra 2 günde bir uygulanacak

İzmir'de planlı su kesintisi programı değişti: Bundan sonra 2 günde bir uygulanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de planlı su kesintisi programı değişti: Bundan sonra 2 günde bir uygulanacak
İzmir, Su Kesintisi, Kuraklık, Su Tasarrufu, Çiğli, Karşıyaka, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de kuraklık nedeniyle 3 günde bir yapılan planlı su kesintileri, 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir yapılacak şekilde güncellendi. Kesintiler 23.00-05.00 saatleri arasında, iki ayrı bölgede uygulanacak. 1. Bölge'de Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ilçeleri, 2. Bölge'de ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ilçeleri yer alacak.

İzmir'in merkez ilçelerinde 3 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 2 günde bir yapılacağı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle uygulanan ve 3 günde bir dönüşümlü devam eden planlı su kesintilerinin güncel su tüketim verileri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği belirtildi.

SU KESİNTİLERİ, 9 EYLÜL'DEN SONRA 2 GÜNDE 1 OLACAK

9 Eylül'den itibaren 2 günde bir olacak kesintilerin 23.00-05.00 arasında uygulanacağı bildirildi. Yeni planın 2 ayrı bölge olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir

2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe"

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe tek farkla mağlup olduİngilizce defteri kareli mi, çizgili mi olmalı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'den Afganistan'a yardım eli... 922 ton malzeme taşıyan tren yola çıkacak! - YaşamTürkiye'den Afganistan'a yardım eli: Tren yola çıkacak!Aydın'da kötü koku mahalleyi karıştırdı! Ekipler harekete geçti, gerçek başka çıktı - YaşamAydın'da kötü koku mahalleyi karıştırdı!Kuyudan gelen sese koştular! Ekipler zamanla mücadele etti - YaşamKuyudan gelen sese koştular! Ekipler zamanla mücadele ettiSular çekildi, 70 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler akın etti: Gidip duamızı ettik - Yaşam70 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler akın ettiHatay'da pes dedirten olay! Koyun sürüsüne daldı: Aracı ve göçmenleri bırakıp kaçtı - YaşamGöçmenleri bıraktı, arkasına bakmadan kaçtıSıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu - YaşamO günler geldi! AKOM'dan kritik uyarı
Sonraki Haber Yükleniyor...