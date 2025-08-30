Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de geniş su kesintisi! 8 ilçede tam 32 saat olmayacak

İzmir'de geniş su kesintisi! 8 ilçede tam 32 saat olmayacak

İZSU, Menemen Yahşelli’den kaynaklanan arıza nedeniyle İzmir’in bazı ilçelerinde 30 Ağustos akşamı başlayıp 1 Eylül sabahına kadar sürecek 32 saatlik su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

İzmir'de geniş su kesintisi! 8 ilde tam 32 saat olmayacak - 1. Resim

8 İLDE TOPLAM 32 SAAT SU OLMAYACAK

Kesinti kapsamında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyecek.

Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

