İzmir'de su kesintisi ne zaman? İZSU duyurdu, Alsancak, Balçova, Narlıdere, Konak...

Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle İzmir'in merkez ilçelerinde 3 günde bir su kesintisi yapılacak. Peki İzmir'de sular ne zaman kesilecek, su kesintisinin yapılacağı ilçeler neler, sular ne zaman geri gelecek? Tüm merak edilenlerle ilgili İZSU'dan açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

24 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ NE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İZSU 3. bölge için yaptığı duyuruda 24.08.2025 Pazar saat 23.00 ile 25.08.2025 Pazartesi saat 05.00 arasında su kesintisi yapılacağını açıklamıştı.

ALSANCAK, BALÇOVA, NARLIDERE SU KESİNTİSİ VAR MI? İŞTE İLÇE İLÇE O YERLER

İZSU'nun açıklamasında bugün için su kesintisinin yapılacağı ilçeler de yer almıştı. Buna göre 24 Ağustos için su kesintisi yapılacak olan ilçeler şu şekilde; Halkapınar, Kale, Alsancak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Yeşilyurt ve çevresinde su kesintisi olacağını açıklamıştı.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Karabağlar: Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar, Bahçelievler, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Metin Oktay (kısmen), Muammer Akar, Osman Aksüner, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Üçkuyular, Vatan mahalleleri

Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, Huzur, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri

Bornova: Çamkule Mahallesi (kısmen)

Buca: Ufuk (kısmen), Çamlık (kısmen) mahalleleri

Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri

Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri

Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri"