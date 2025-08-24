ASKİ duyurdu! Ankara su kesintisi listesi paylaşıldı! Polatlı, Yenimahalle, Sincan, Akyurt ve Çankaya'da sular saat kaçta gelecek?

Ankara’da 24 Ağustos 2025 tarihlerinde Polatlı, Yenimahalle, Sincan, Akyurt ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi planlandı.

ASKI tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Ankara'da suların ne zaman ve saat kaçta geleceği merak konusu oldu.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Ankara'nın Polatlı, Yenimahalle, Sincan, Akyurt ve Çankaya ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacaktır. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından paylaşılan listeye göre, Ankara'da suların ne zaman geleceği belli oldu.

POLATLI'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün Ankara'nın Polatlı ilçesinin Şehitlik, Gülveren ve Şentepe Mahallelerinde sular 17:00'da sular gelecektir.

Arıza Tarihi: 24.08.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 24.08.2025 17:00:00

Detay: Polatlı İlçesi: Şehitlik Mahallesi Çamlıca Caddesi ile Ulubatlı Hasan Caddesi köşesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslardan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

Arıza Tarihi: 24.08.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 24.08.2025 17:00:00

Detay: Plansız su kesintisi: Polatlı İlçesi: Gülveren Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslardan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü

Arıza Tarihi: 24.08.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 24.08.2025 17:00:00

Detay:Plansız su kesintisi:Polatlı İlçesi: Şentepe Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslardan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Bölümü

SİNCAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

24 Ağustos 2025 Pazar günü Plevne Mahallesi Destek Caddesi üzerinde doğalgaz firması çalışması sırasında içme suyu şebeke hattında zarar verilmesi nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. 20:30'a kadar sular verilecektir.

Arıza Tarihi: 24.08.2025 13:40:00

Tamir Tarihi: 24.08.2025 20:30:00

Detay: Plevne Mahallesi Destek Caddesi üzerinde doğalgaz firması çalışması sırasında içme suyu şebeke hattında zarar verilmesi nedeni ile kesinti yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Plevne, Akşemsettin ve İstasyon Mahalleleri

24 AĞUSTOS AKYURT VE ÇANKAYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

24 Ağustos Pazar günü Ankara'nın Akyurt ve Çankaya'da sular 18:00'da gelecektir.

AKYURT

Arıza Tarihi: 24.08.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 24.08.2025 18:00:00

Detay: Şeyhler mahallesi 258.sokak 1 numaranın önünde müteahhit firma kazı esnasında içme suyu dağıtım şebeke hattına zarar verdiğinden dolayı su kesintisi uygulanacaktır.vrdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şeyhler mahallesi - Büğdüz mahallesi

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 24.08.2025 12:20:00

Tamir Tarihi: 24.08.2025 15:00:00

Detay: yakupabdal mahallesi kümeevleri ,110 luk içme suyu hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır, sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yakupabdal mahallesi üst kotları