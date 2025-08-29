Bakan Kurum'dan İzmir'de yeni konut müjdesi: Yangının yaraları sarılacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İzmir Ödemiş'te orman yangınları sonrası yeniden inşa edilecek konutların temel atma törenine katıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülecek proje kapsamında Ödemiş'in Tosunlar, Karadağon, Suçıktı ve Üzümlü mahallelerinde 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere toplam 161 bağımsız bölüm yapılacak. Seferihisar'ın Camikebir Mahallesi'nde ise 143 afet konutu inşa edilecek. Böylece İzmir'de yangından etkilenen bölgelerde toplam 281 konut yükselmiş olacak.

"DEVLET MİLLETİNİ YALNIZ BIRAKMADI"

Törende konuşan Bakan Kurum, yangınların izlerini silmek için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

Ödemiş'te 138 köy evi, 21 ahır ve cami ile köy konağının ilk harcını dökeceğiz. Afetten etkilenen Seferihisar'daki 143 konutun yapımını da başlatacağız. Orman yangınlarında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yeşil vatanımız için canı pahasına mücadele eden kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yangının ilk anından itibaren AFAD, Kızılay, jandarma, itfaiye ve tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın yanındaydık. Devletimiz güçlüdür, milletimiz büyüktür. Devlet milletini yalnız bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır.

"YENİ BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ"

Bakan Kurum, sadece konut değil yeni bir hayat alanı kurulduğunu ifade ederek, "Evi yanan Cavit amcamızın gözyaşlarını unutamıyorum. Her evin yerine daha sağlamını yapacağız. İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerimize ahırları, depoları ile köy hayatına uyumlu hayat alanları kuruyoruz. En geç 1 yıl içinde teslim edeceğimiz bu evlerde ailelerimiz huzurla yaşayacak. İzmir'in bereketi yeniden canlanacak" diye konuştu.

Eleştirilere de cevap veren Bakan Kurum, "Ormanlık alanlar ranta açılmadı, açılmayacak. Afetzede vatandaşlarımız söz verdiğimiz gibi yeni evlerine kavuşacak. İzmir'deki temelleri atılan bu evler, Ödemişli kardeşlerimize aittir ve öyle kalacaktır" dedi.

VALİ ELBAN: SÖZLER BİR BİR YERİNE GETİRİLİYOR

İzmir Valisi Süleyman Elban ise, 2 Temmuz'da başlayan Ödemiş yangınını hatırlatarak, "Yangın sırasında rüzgâr ve alevlere rağmen havadan ve karadan müdahale edildi. Maalesef kayıplarımız oldu. Bakanımız daha yangın sönmeden bölgemize geldi, en geç 1 yıl içinde konutların teslim edileceğini açıkladı. Bugün o sözlerin tutulduğunu görüyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TUGAY'DAN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da afetlere karşı ortak çalışma vurgusu yaparak, "Ülkemiz ve şehrimiz son yıllarda birçok afete maruz kaldı. Küçük Menderes Havzası tarım ve hayvancılığın en yoğun yapıldığı bölge. Ormana komşu köylerde risk devam ediyor. Bu nedenle iş birliği içinde daha çok çalışmalıyız" dedi.

"ÖDEMİŞ'E 7 MİLYARLIK YATIRIM"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise Ödemiş'e yapılan yatırımları anlatarak, "Ödemiş'in küllere dönen mahallelerini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 6 Şubat depreminde nasıl sahadaysak bugün de buradayız. Ödemiş'e bugüne kadar toplamda 7 milyar liralık yatırım yapıldı. Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolunun 80 kilometresini tamamladık" ifadelerine yer verdi.

"DOĞAYLA BULUŞAN EVLER"

TOKİ Başkanı Levent Sungur, inşa edilecek evlerin modern ve köy hayatına uyumlu olacağını söyleyerek, "Bacalar yeniden tütecek, köy emarelerimiz hayat bulacak. Tosunlar'da cami ve köy konağı yapılacak. Bu evler vatandaşlarımızın huzurla yaşayabileceği doğayla buluşan yapılar olacak. Analarımızın duası, kardeşlerimizin alın teriyle bu topraklarda hayat yeniden yeşerecek" dedi.

305 VATANDAŞA 50 MİLYON TL DESTEK

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise yangınlardan etkilenen vatandaşlara sağlanan yardımları anlatarak, "25 Haziran ile 7 Temmuz arasında İzmir'de yoğun yangınlar yaşandı. Hasar tespit çalışmalarının ardından 305 vatandaşımıza toplamda 50 milyona yakın destek sağladık. Valilik ve AFAD olarak İzmir'e 60 milyon TL ödenek aktardık. Bugün temel atma aşamasına gelmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

DUALARLA TEMEL ATILDI

Konuşmaların ardından Bakan Murat Kurum, protokol üyeleriyle birlikte butona basarak, dualar eşliğinde konutların temelini attı. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahir, TOKİ Başkanı Levent Sungur, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve çok sayıda vatandaş katıldı.