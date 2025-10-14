Araç sahipleri dikkat! 1000 TL'den başlıyor, kış bakımını yaptırmayan pişman olur

MAHMUT EKİNCİ - Kış mevsiminin yaklaşmasıyla havalarda soğumalar başladı. Birçok ilde kar yağışları görülürken, araç bakımlarının önemi de bu zamanlarda kritik hale geliyor. Kış bakımlarını yaptırmayarak tasarruf ettiğini düşünen araç sahipleri, ufak tefek masraflardan kaçınıp binlerce liralık maliyetlerle karşı karşıya kalabiliyor.

Araç bakım servisi sahibi Altan Kaya, Türkiye Gazetesi'ne kış bakımının önemini anlattı.

"ANTİFİRİZ EKSİKLİĞİ MOTORA ZARAR VEREBİLİR"

Kış bakımı yapılmadığında araçta antifriz eksikliği mevcutsa soğutma sistemi doğru çalışmayacağından motorun zarar görebileceğini belirten Kaya, hortumlarda oluşacak donma ve ısınmadan dolayı yırtılmalar oluşabileceğini söyledi.

"SİLECEKLER KONTROL EDİLMELİ"

Sileceklerin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, "Silecekler kontrol edilmediğinde görüş açısı kaybolacağından kazalara sebebiyet verebilir." dedi.

"FREN BAKIMI AKSATILMAMALI"

Fren sistemlerinin önemine dikkat çeken Kaya, fren bakımının aksatılması durumunda duruş mesafesinin uzayabileceğinin ve bu durumun kaza riskini artırabileceğinin de altını çizdi.

ORTALAMA MALİYET 1000 İLA 7 BİN TL ARASINDA

Lastik bakımlarının da aksatılmaması gerektiğini belirten Altan Kaya, araç sahiplerini kış bakımını ertelememeleri gerektiği konusunda uyardı. Kaya kışlık bakım ücretlerinin ortalama 1000 lira ile 7 bin lira arasında değiştiğini de sözlerine ekledi.